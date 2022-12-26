Güzelyurt Belediyesi meclis üyeleri
Güzelyurt Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Güzelyurt Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Güzelyurt Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
UBP- ÖZTAŞ TÜM
UBP- MUSTAFA ALTUN
UBP- BUĞRA SADIK
UBP- EMRE SAĞANAK
UBP- SALİH SALDAM
UBP- OSMAN KASABOĞLU
UBP- CEMAL İNECİ
CTP- VELEDDİN TAŞKENT
CTP- UĞUR SAYGILI
CTP- HASAN ALTINMAKAS
CTP- ALİYE GİLANLIOĞULLARI
CTP- SERGÜLEN RÜSTEMOĞLU
TDP- CEMAL DARBAZ
DP- KEMAL SAYGILI
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