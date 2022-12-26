Güzelyurt Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Güzelyurt Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

UBP- ÖZTAŞ TÜM

UBP- MUSTAFA ALTUN

UBP- BUĞRA SADIK

UBP- EMRE SAĞANAK

UBP- SALİH SALDAM

UBP- OSMAN KASABOĞLU

UBP- CEMAL İNECİ

CTP- VELEDDİN TAŞKENT

CTP- UĞUR SAYGILI

CTP- HASAN ALTINMAKAS

CTP- ALİYE GİLANLIOĞULLARI

CTP- SERGÜLEN RÜSTEMOĞLU

TDP- CEMAL DARBAZ

DP- KEMAL SAYGILI