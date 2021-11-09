Güzelyurt Belediyesi, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi, kent genelinde kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde kaldırım çalışması yapılan ve yeni otobüs durağı monte edilen bölge bugün asfaltlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nin kent genelindeki çalışmalarına etaplar halinde devam edeceği bildirildi.