Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Çocuk Meclisini kabul etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturulan Çocuk Meclisi’ni kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Meclis Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Güzelyurt Belediye Meclis Üyeleri ve İlköğretim kurum temsilcileri de yer aldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların bugün şehir yönetimine katılarak, özgüvenli bireyler olması yönünde adım atmalarını ve çocukların yönetime katılmalarını görmenin kendisini gururlandırdığını söyledi.

“Bugün pırıl pırıl, geleceğe umutla bakan dünyayı emanet edeceğimiz çocukların gözünden şehre bakabilmenin ayrıcalığını yaşadıklarına” dikkat çeken Özçınar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; “Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir” sözünün çocukların bugünkü fikir ve önerilerini paylaşmalarıyla anlamlı olduğunun altını çizdi.

Çocuk Meclisi, bölge ilköğretim kurumlarından 2’şer öğrenci olmak üzere toplam şu isimlerden, 17 kişiden oluşturuldu:

Devrim Altınmakas, Arif Tekyaprak, Kemal J. Newman, İlkim Zeynep Demir, Balkız Kayan, Aleyna Gezen, Zeynep Fırat, Ümran Erna Akman, Nevzat Solyalı, Mina İlkay Ergin, Selver Su Akdoğan, Duru Alas, Mira Karadağlı, Ayaz Köroğluları, Elif Yenil, Derinsu Dağdur, Cemre Eser, Rüzgar Tepe.

Çocuk Meclisi, belediye meclis toplantı salonunda, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla saat 10.00’da başladı. Meclis Başkanı olan Özgürlük İlkokulu öğrencisi Arif Tekbayrak’ın başkanlığında toplanan Çocuk Meclisi’nde, her okulu temsil eden öğrenciler enerji tasarrufu, arıtma tesisi, suyun kullanımı, hayvanların korunması, çocuk hakları konulu gündem maddeleriyle ilgili görüş ve önerilerini sundular.

Tüm gündem maddeleri tek tek meclisin onayına sunuldu. Çocuk Meclisi Başkanı Arif Tekbayrak tüm çocuklar adına yaptığı kapanış konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın değerli bir gün olduğunu ve bu değerli mirasa sahip çıkacaklarını söyleyerek tüm çocukların bayramını kutladı. Toplantı sonrası Çocuk Meclisi yeni Belediye Binasının bahçesine ağaç ekimi gerçekleştirdi.