Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda personel istihdam edilecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere 2 “askeri memur”, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev yapmak üzere 126 erkek mukaveleli erbaş ve er, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında

da görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 21 “işçi” statüsünde personel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 5 “sözleşmeli personel” istihdam edilecek.

Müracaatlar, (https://mucahit.gov.ct.tr) internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile (birden çok branşa başvuran adaylar, her başvurduğu branş için istenen belgeleri ayrı ayrı hazırlayarak müracaatlarını tamamlayacak.) 21 Ekim – 22 Kasım 2024 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde 08.30-16.00 arasında şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (Boğazköy) yapılacak. Yapılan müracaatlar Komisyon tarafından değerlendirilecek ve başvuru şartlarına uygun olan adaylar sınavlara katılabilecekler. Başvuru şartlarına haiz olmayan adayların evrakı gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecek.

Sınav yeri ve tarihi ve benzeri tüm bilgiler (https://mucahit.gov.ct.tr) web adresinden duyurulacak. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılar internet sayfası kanalıyla aday numaraları ile yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekiyor.