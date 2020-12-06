'Güvende hissetmiyoruz'

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Son yıllarda artan suç oranlarına bağlı olarak yurttaşın güvenlik endişesi de tırmandı. ‘Yolda yürümeye bile korkar’ hale geldiklerini ifade eden yurttaşlar, güvenlik konusunda yapılan denetimleri ve uygulanan cezaları yetersiz bulduğunu dile getirdi, güvenlik şirketleri ise ‘güvenlik kamerasına talebin arttığını’ ifade etti.

Suç oranları ve çeşitliliği arttıkça, çoğu insan, işyerinin yanında evine de kamera ve alarm sistemleri kurarak kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı emekli polis subayı ve Özel Güvenlik Şirketi Direktörü Nurettin Çırakoğlu, özellikle son 2-3 aydır alarm ve kamera sistemleri için geçen yıldan daha fazla talep olduğunu dile getirdi, insanların kendini güvence altına almaya çalıştığını belirtti.

Emekli Polisler Derneği Başkanı emekli polis subayı ve Özel Güvenlik Şirketi Direktörü Nurettin Çırakoğlu, ülkede polis personelinin ve denetimlerin yetersiz olduğuna da işaret etti.

Özellikle uyuşturucu suçunu üçüncü dünya ülkelerinden gelen kişilerin işlediği tespitini belirten Çırakoğlu, bunda bugüne kadarki tüm hükümetlerin hatası olduğu ve bir an önce ‘Denetimli Serbestlik Yasası’nın revize edilmesi gerektiği görüşünü de belirtti.

YENİDÜZEN’e görüş bildiren yurttaşlar ise, eskiden kapı ve pençelerini açık bırakarak uyuduklarını ancak bugün bunun mümkün olmadığını belirterek, “Eski Kıbrıs’ı özledik” dedi.

Özel Güvenlik Şirketi Direktörü Emekli Polisler Derneği Başkanı ve emekli polis subayı Nurettin Çırakoğlu:

“Güvenlik kamerasına geçen yıla göre daha fazla talep var”

Özel Güvenlik Şirketi Direktörü, emekli subay Nurettin Çırakoğlu, özellikle son 2-3 aydır alarm ve kamera sistemleri için geçen yıldan daha fazla talebin olduğunu dile getirdi. Bunun en büyük sebebinin artan suç oranları olduğu görüşünü de belirten Çırakoğlu, insanların kendini güvence altına almaya çalıştığını sözlerine ekledi.

“5 bin polis olması lazım”

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı ve emekli polis subayı Nurettin Çırakoğlu, ülkede polis sayısının yeterli olmadığı görüşünü de belirtirken, 1984 yılında 51/84 sayılı Polis Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle o yılki şartlara göre 3 bin polis olduğunu dile getirerek, aradan 26 yıl geçmesiyle yaşanan nüfus artışına rağmen şu anda ülkemizde 1900 polis kadrosu bulunduğuna işaret etti.

Çırakoğlu, “O yasaya bakacak olursak, şu anki nüfusa göre polis sayısının 5 bin olmuş olması lazım… Eğer polis sayısı artarsa, suç oranlarında da doğal olarak bir düşüş yaşanacak” dedi.



“Referandumda keşke ‘Evet’ sonucu çıksa”

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan ve %51 ‘Hayır’ oyu sonucu çıkan yargıç sayısını artırmaya ilişkin Anayasa referandumu hakkında da düşüncelerini belirten emekli polis subayı Çırakoğlu, “keşke referandumda ‘Evet’ sonucu çıksaydı” dedi.

Bunun gerekçelerini de açıklayan Çırakoğlu şöyle konuştu:

“Bir kişi uyuşturucu ile yakalandığı zaman polis dosyasını bitirene kadar 6 ay geçer, dosyayı savcılığa verip, mahkemeden dün alana kadar bu süre uzar ve 2 buçuk 3 yılı bulur. Bu uzun süreyi alt mahkemelere hakim alarak, polis ve yargıç sayısını artırarak kısaltabiliriz.”

“ ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ revize edilmeli”

Emekli Polis Subayı Nurettin Çırakoğlu, özellikle uyuşturucu konusunda suçluların birçoğunun üçüncü ülke vatandaşları olduğu tespitini belirterek, yürürlükte olan ‘Denetimli Serbestlik Yasası’nın başarısız bir şekilde uygulandığını ve bu yasanın revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çırakoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Ülkemizde suç oranlarının artmasında en önemli etkenlerden biri de üçüncü ülke vatandaşlarının gerek öğrenim, gerekse kaçak yollardan gelmesiyle kaynaklanıyor. Bizim ülkemizin nüfusu da belli toprağı da… Kurulacak olan hükümetin, güvenlikle ilgili yapması gereken şey, bu kişiler için ayrı yasa geçirmek. Basından her gün takip ediyoruz. Özellikle uyuşturucu meselesinde suçlular %80’i üçüncü dünya ülkelerinden kaynaklanıyor. Geçmişte uyuşturucu konusunda ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ diye bir yasa geçirildi. Bu yasaya göre bazı suçluların pasaportunu alıp, onları ülkesine göndermeden, dışarıda gezmesini sağlıyoruz. Eğer parası yoksa yine aynı suçu işleyecek. Bu yasanın tekrar revize edilmesi gerekiyor. Bence herkesin güvenlik konusunda şikâyet etmesinin sorumluları hükümetlerdir. Tüm hükümetlere de uyarılar da bulunduk, yasaların değişmesini söyledik ama ne yazık ki, adım atamadık.”

“Ceza konusunda net olunmalı”

Ceza konusuna da değinen Çırakoğlu, bazıların yeterli, bazılarının da eksik ve yetersiz olduğunu söyleyerek, “Mesela yasa bir suça “2 ile 5 yıl arası” diyorsa, yargıç ona göre karar verir ve aynı suça bazen 3 yıl, bazen 5 yıl verilebilir. O, yargıca bağlı… Uygulanan cezalar herkese karşı tam net olmalı” dedi.

“Ceza evinin kapasitesi yetersiz”

Emekli Polisler Derneği Başkanı ve emekli polis subayı Nurettin Çırakoğlu, şu anda cezaevinde çok sayıda mahkûm olduğunu belirterek, yeni yapılan cezaevinde bu sorunun ortadan kalkacağını söyledi.

Çırakoğlu şöyle konuştu:

“Cezaevi yıllar önce yapıldı, 250 yatak kapasitelidir. Bizde şu anda 700 civarı mahkum var. Bu, cezaevinin küçük olmasından ve mahkumların çok olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yeni yapılan cezaevi 750 kişiliktir. Belki o da yetmeyecek ama herkesin ayrılması lazım. Şu anda herkes iç içe ve bunun, hem mahkumlar, hem de orada çalışan insanlara çok zararı var. Yeni cezaevinde mahkumların bölüm bölüm ayrılmasıyla bence cezaevindeki sorun da çözülecektir.”

“ ‘Kent Güvenlik Sistemi’ çok yararlı olacak”

Ülkemizde şu ana kadar Lefkoşa ve Girne’de kurulan ve daha sonra diğer bölgelere de kurulacak olan Kent Güvenlik Sistemi hakkında da düşüncelerini aktaran Çırakoğlu, bu sistemin yararlı olacağını, güvenlik dışında trafik konusunda da kolaylıklar sağlayacağını da ifade etti. Ülkemizde 200 civarı noktaya kurulacağından bahseden emekli polis subayı Çırakoğlu, poliste kurulacak olan sistem odasına görüntülerin geleceğini oradaki, eğitimli polislerin kendisine verilen görüntülerle ilgileneceğini ve suçlu varsa o suçlunun daha erken tespit edilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Yurttaşlar ne dedi?

Burçin Keleşzade: “Denetim yapılmalı ve ciddi cezalar uygulanmalı”

“İnsanlar ekonomik olarak kötü durumda olunca hırsızlık yapmaya mecbur kalır. Bizim ülkemizde sosyal devlet yapısı gelişmediği ve birçok insan ekonomik açıdan çok zor durumda olduğu için ben hırsızlık yapan insanları çok fazla yadırgamam. Çünkü bu insanlar da günün sonunda karınlarını doyurmak zorundadırlar. Bunun dışındaki olaylar bence kültür ve eğitim seviyesiyle alakalıdır. Ne yazık ki, gelen nüfusla birlikte bunun değiştiğini gördük. Büyüklerimiz, bize kapıları, pencereleri açık bırakıp uyuduklarını söylerlerdi. Şimdi bu kesinlikle mümkün değil. İnsanların güvenliğini korumak için denetim yapılması ve ciddi cezalar uygulanması lazım.”

Sebahhattin Dağlı: “1999 yılı ile 2020 yılının arasında dağlar kadar fark var”

“Ülkede suç oranları ciddi bir şekilde arttı. İnsanlar artık birbirlerine güvenemiyor. Ben bu adaya 1999 yılında geldim. 1999 yılı ile 2020 yılının arasında dağlar kadar fark var. Bence adaya gelenlerin daha düzenli bir şekilde denetlenmesi lazım. Ülkeye geldikten sonra ne yapacağı, nerede kalacağı hakkında bilgi sahibi olunması lazım. Bence eğitim verilmesi de şart… Bu gibi adımlar atılırsa, suç oranlarının düşeceğini düşünüyorum.”

Ahmet Avşar: “Biz eski Kıbrıs’ı istiyoruz, elini kolunu sallayan giremesin”

“Uyuşturucu arttı, ülkeye giriş çıkışlarda denetim şart. Buradaki yaşama zarar veriliyor. Bireysel olarak kendimize güvenimiz olabilir ama ülkedeki herkes öğrenci ikametgahlı, bir sıkıntı olsa bizim başımız belaya giriyor. Bunların önüne geçilmeli. Biz eski Kıbrıs’ı istiyoruz, elini kolunu sallayan giremesin.”

Mehmet Kaynak: “Polis sayıları arttırılmalı”

“Güvenliğimiz yok, sokaklarda aydınlatma yok, yeterli polis yok. Nasıl güvende olalım? Yürüyerek bir yerden bir yere gitmeye korkar olduk. Burası eskisi gibi değil. En basitinden sokaklarda aydınlatma bile yok. Denetim yok, çünkü denetimi yapan emniyet görevlisi yok. Eskiden devriye gezen çifter çifter polislerimiz vardı. Şimdi hani nerde? Eskiden kapıya kilit vurmaz, araba anahtarlarını üzerinden almazdık. Polis sayıları arttırılmalı.”

Yaşar Atıcı: “Giriş çıkışlar kontrol altına alınmalı”

“Gün geçtikçe ülkedeki güvenliğimiz düşmekte, suç oranları artmakta. Her an başımıza birşey gelecek, bir olayla karşılaşacağız diye endişeliyiz. Giriş çıkışlar kontrol altına alınmalı. Ülkedeki denetim çok az, bunlar arttırılmalı. Görevliler üzerine düşeni yapmalı.”