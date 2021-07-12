20 Temmuz’da önce yeni CEZAEVİ’ni açınız!

Merkezi Cezaevi mevcut yapısı ile çırpınıyor. 1982 yılında 175 kişiye göre yapılan cezaevinin kapasitesi süreç içerisinde yapılan bir takım düzenlemelerle artırılsa da, artan suç ve nüfusa bağlı mahkum ve tutuklu sayısına artık cevap veremiyor.

Ocak 2018 yılında yapımına başlanan yeni Merkezi Cezaevi’nde sona gelinmesine rağmen eksiklikler nedeniyle hizmete giremezken, gardiyanlar da ‘can güvenliği’nden yakınıyor

Cezaevindeki suçlu profili: En küçük mahkûm 16 yaşında… 48 kadının bulunduğu koğuşta 16 ağır cezalı, 14 hafif cezalı 17 hükümsüz tutuklu bulunuyor. Erkek koğuşunda ise toplam 574 mahkûm ve tutuklu var. Bunların 239’u ağır cezalı, 147 hafif, 188’i ise yargılanmayı bekliyor.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, “En küçük mahkûmun yaşı 16. O çocuğun yeri cezaevi değil, ıslah evi olmalı. Yeni cezaevinde ıslah evi olmasına rağmen biz hala birçok eksiklik nedeniyle geçişi sağlayamıyoruz.”

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi mevcut yapısı ile çırpınıyor. 1982 yılında 175 kişiye göre yapılan cezaevinin kapasitesi süreç içerisinde yapılan bir takım düzenlemelerle artırılsa da, artan suç ve nüfusa bağlı mahkum ve tutuklu sayısına artık cevap veremiyor. Mevcut Cezaevinde 622 mahkûm ve tutuklu bulunurken, bu sayının 48’i kadın 574’ü ise erkek.

Merkezi Cezaevinde en büyük sorunlarından biri de ‘can güvenliği’.

Ocak 2018 yılında yapımına başlanan yeni Merkezi Cezaevi’nde sona gelinmesine rağmen eksiklikler nedeniyle hizmete giremezken, gardiyanlar da ‘can güvenliği’nden yakınıyor.

Cezaevindeki suçlu profili: En küçük mahkûm 16 yaşında… 48 kadının bulunduğu koğuşta 16 ağır cezalı, 14 hafif cezalı 17 hükümsüz tutuklu bulunuyor. Erkek koğuşunda ise toplam 574 mahkûm ve tutuklu var. Bunların 239’u ağır cezalı, 147 hafif, 188’i ise yargılanmayı bekliyor.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, YENİDÜZEN’e konuştu.

Kısa süre önce gerçekleşen Gardiyanlar Birliği seçiminde başkan olan Edebali, mevcut cezaevi yapısına ilişkin açıklama yaptı, personel eksikliğine dikkati çekti.

205 kişi yargılanmayı bekliyor…

Merkezi Cezaevi artan mahkûm ve tutuklu sayısı ile yükü kaldıramaz duruma geldi. 48’i kadın 574’ü erkek 622 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu Merkezi Cezaevinde 17’si kadın 188’i erkek 205 kişi birçok farklı suçtan yargılanmayı bekliyor.

255 ‘Ağır Cezalı’…

Mevcut kapasitesinin üzerinde ayakta durmaya çalışan cezaevinde ‘uyuşturucu’ suçu başta olmak üzere, ‘cinsel taciz’ ve ‘hırsızlık’ suçları baş çekiyor. 622 mahkûm ve tutuklunun 255’i işledikleri suçlardan yargılanarak ‘ağır ceza’ kapsamında cezalarını çekiyor.

En küçük mahkûm 16 yaşında…

48 kadının bulunduğu koğuşta 16 ağır cezalı, 14 hafif cezalı 17 hükümsüz tutuklu bulunuyor. Erkek koğuşunda ise toplam, 574 mahkûm ve tutuklu var. Bunların 239’u ağır cezalı, 147 hafif, 188’i ise yargılanmayı bekliyor.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, Merkezi Cezaevinde yaş olarak en küçük mahkûmun 16 yaşında olduğuna dikkati çekti ve ıslah evinin olmayışına sitem etti.

“16 yaşındaki çocuğun yeri cezaevi değil”

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, cezaevinde ciddi bir personel eksikliği yaşandığını, yıllardır vurgulanmasına rağmen bu eksikliğin bir türlü giderilmediğini kaydetti.

Edebali, emekliye ayrılan gardiyanların olduğunu, her vardiyada yaklaşık 25 kişinin görev yaptığını bunların 5 veya 6’sının izinli olduğu zaman nöbetlerin 20 personel ile döndüğünü kaydetti. 622 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde en küçük mahkûmun 16 yaşında olduğuna dikkati çeken Birlik Başkanı İnan Özgür Edebali, “En küçük mahkûmun yaşı 16. O çocuğun yeri cezaevi değil, ıslah evi olmalı. Yeni cezaevinde ıslah evi olmasına rağmen biz hala birçok eksiklik nedeniyle geçişi sağlayamıyoruz” dedi.

“Gardiyanların can güvenliği yok… Cezai ehliyeti olmayan tutuklu var”

İnan Özgür Edebali, Merkezi Cezaevi’nde cezai ehliyeti olmayan bir tutuklunun olduğunu gardiyan, mahkûm ve tutukluların ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Edebali, “Tutuklunun cezai ehliyeti yok ve önceki gün bir gardiyana görevi başında saldırdı. Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde olması gereken tutuklu hala cezaevinde. Mecburen tutuklu ve mahkûm yanından ayırarak ayrı bir yere aldık koğuşta hem kendine hem de orada olanlara zarar verecek durumda” şeklinde konuştu.

Cezaevinde boş yer yok… Mescid de koğuş oldu…

Merkezi Cezaevi’nin yarısı yabancı uyruklu… Mevcut kapasitesinin çok üstünde mahkum ve tutuklu bulunan cezaevine yıllardır geçici çözümler üretiliyor. Mahkûm ve tutukluların kaldığı koğuşlar tıklım tıklım, kalabalık nedeniyle cezaevi mescidi de koğuşa çevrildi. Birlik Başkanı İnan Özgür Edebali, mevut personelin de cezaevine yetmediğini, Şartlı Tahliye’nin fayda sağlamadığını kaydetti.

Personelin mahkûm ve tutukluların hastane nöbetlerini de tuttuğuna değinen Edebali, “Her gün içerde kalan 5 gardiyan, 622 mahkûm ve tutukluya bakıyor” dedi.

Yeni Cezaevine geçiş ümidi yok…

Merkezi Cezaevi’nde mahkûm ve tutuklular için ıslah edecek bir yapı olmadığını da vurgulayan Edebali, “Gardiyanın görevi Ceza İnfaz Memurluğu” dedi.

Cezaevinde sadece bir psikolog olduğuna değinen İnan Özgür Edebali, Sosyolog, eğitim ekibi oluşmadan yeni cezaevine geçmenin mümkün olmadığını söyledi.

705 kişiye yakın bir yeni cezaevi yapıldığını ancak Teşkilat Yasası geçmeden oraya geçmenin sağlıklı olmadığını da dile getiren Edebali,” Yeni Cezaevi için ekipler oluşturulmalı, eğitilmeli. Teşkilat Yasası geçmedi, Meclis tatile girdi. Bu yıl geçilir mi yeni cezaevine o bilinmiyor” dedi.

“1 yıldır mahkûm ve tutuklular açık görüş yapamıyor”

Pandemiye de değinen İnan Özgür Edebali, Cezaevi personelinin bu konuda çok dikkatli davrandığını temaslı olanların mutlaka izole olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır mahkûm ve tutukluların artan vakalar nedeniyle aileleri ile açık görüş yapamadığına da dikkati çeken Edebali, bu bayram görüşün nasıl sağlanacağı hususunda Sağlık Bakanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın karar vereceğini kaydetti.

Önceliğin sağlık olduğunu ifade eden Edebali, mahkûm ve tutukluların morali için açık görüşün elbette sağlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.