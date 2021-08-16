"Güven Yapı" davasında ara emri!

Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de başlatılan site inşaatının durdurulması için başlatılan yargı sürecinde ilk sonuç alındı. Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Girne Çevreyolu’ndaki faaliyetlerin durması için gereken ara emrinin bu sabah mahkeme kararıyla alındığını açıkladı. Faaliyetlerin tamamen durması için gerekli davanın açıldığını da söyleyen Sahir, davanın 20 Ağustos tarihinde görüleceğini, o tarihe kadar ara emri kapsamında bölgede faaliyet yapmanın yasak olacağını duyurdu. Sahir, “sayısız kanunsuzluğun olduğu bu olayda adaletin yerine gelmiş olmasından çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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