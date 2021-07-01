Kamu arazisine, 105 konutlu site

Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı.

YENİDÜZEN-KANAL SİM



Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen araziye Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı.

Kanal SİM’e konuşan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, söz konusu arazinin önceden “askeri bölge” olduğunu, 2018 yılında Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile 49 yıllığına 75 dönüm arazinin Güven Yapı Kooperatifi’ne kiralandığını belirtti. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, arazinin diğer kısmının ise hastane yapımı için asker tarafından terk edildiğini ifade etti. 2018 yılında Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu Bakanlar Kurulu kararını Şehir Planlama Dairesi’ne göndermediğini savunan Türkmen Yiğitcan, “Eğer bize zamanında gönderselerdi, biz imar planında düzeltmeyi yapacaktık” dedi.

Türkmen Yiğitcan, Güven Yapı Kooperatifi tarafından Eylül 2019’da konut restoran ve havuz yapımı için kendilerine söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile bir başvuru yapıldığını ve bu projeye onay verdiklerini belirtti. Türkmen Yiğitcan, projenin içinde amfi tiyatro, toplantı odası, tenis kortu, basketbol sahası gibi yapıların da olacağını ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan projeyle ilgili üst düzey bir yönetici ise “tüm proje sürecinin yasalara uygun olarak yapıldığını” söyledi.

“Çet raporu, Belediye imar izni, tüm izinler yasalara uygun olarak alınarak projeye başlandı. Hiçbir noktada yasaya aykırılık veya kanunsuz bir girişim yapılmadı” denildi.

Yiğitcan: “Girne İmar Planı'nda düzeltme yaptık”

Sağlık Bakanlığının “Kalan arazi hastane için yeterlidir” diye görüş verdiğini ifade eden Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, “Daire olarak Girne İmar Planı'nda düzeltme yaptık. Bu düzeltme devletin devamlılığının gereğidir” dedi. Söz konusu bölgenin hastane ile beraber imara açıldığını anlatan Türkmen Yiğitcan, “Biz yapılan bir hatayı düzelttik. Herhangi bir yurttaş da aynı durumda olabilirdi, aynı işlemi yapardık” şeklinde konuştu. Türkmen Yiğitcan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na mensubu subay ve astsubayların moral-motivasyon ve aidiyet duygusunun güçlenmesi için öngörülen bir proje olduğunu söyledi.

Gürcafer: “Davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındı, bu yasaya aykırı”

Kooperatif üyeleri için çıkarılan projede davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındığını anlatan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bunun Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğunu belirtti.

Kaymakam: “Bize ulaşan bilgi yok, bilgi için en doğru adres Belediye”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise Girne Merkeze bağlı inşaat faaliyetlerinin dosyalarının Girne Belediyesi’ne gittiğini ifade ederek, konuyla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmadığını belirtti. Güneş, “Bilgi için en doğru adres bu bağlamda Girne Belediyesi’dir” dedi.

Şehir planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“Hastane arazisi olarak devlete verildi, akabinde bir kısmı askere kiralandı”

Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın araziye ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Şehir Planlama Dairesi’ne göndermediğini savunan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, “Eğer bize zamanında gönderselerdi, imar planında düzeltmeyi yapacaktık” dedi.

Güven Yapı Kooperatifi tarafından başlatılan çalışmada Eylül 2019 yılında Şehir planlama Dairesi’ne başvuruda bulunulduğunu anlatan Yiğitcan, projenin detaylarına da yer verdi.

Yiğitcan, şöyle devam etti:

“Bu proje bağlamında 105 adet konut, bir restoran, bir adet yüzme havuzu, bir adet çocuk yüzme havuzu, bir toplantı binası, bir adet yardımcı ev, bekçi odası, tenis kortu, basketbol sahası, tiyatro ve arıtma tesisi gibi projelere onay verdik. Bununla ilgili ise Çevre Koruma Dairesi ve Elektrik Kurumu’ndan ve Belediye gibi ilgili yerlerden görüşler alarak bu dosya onayı sonuçlandırıldı. Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu görüşlerini de alarak bu yola girdik.”

Bu arazinin mülkiyetinin Askeri Birliğe ait olduğunu belirten Yiğitcan, Girne İmar Planı yürürlüğe girmezden önce ‘hastane arazisi olarak’ devlete verildiğini belirtti. Yiğitcan, akabinde bu arazinin 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından bir kısmının Güvenlik Kuvvetleri Yapı Kooperatifi’ne kiralandığını, bir kısmının ise hastane için ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Elektrik Kurumu, Çevre Dairesi ve ilgili Belediye tarafından izinlerin alındığı bilgisini de paylaşan Yiğitcan, Sağlık Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ne de danışılarak bu projeye onay verildiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal:

“Hastane yapımı için ayrılan arazinin bir bölümüne konut izni verildi”

“Hastane yapımı için ayrılan arazinin bir bölümüne konut izni verildi. Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak, hastane için planda var olan arazinin bir bölümü site yapımı için ayrıldı.”

105 konutlu inşaat çalışması konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, bölgenin imara açılmış bir bölge olduğunu ve söz konusu kooperatifin Girne-Çatalköy İmar Planı sürecinin öncesinde bölge ile ilgili talepleri olduğu bilgisini paylaştı.

Aysal, Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak, hastane için planda var olan arazinin bir bölümünün site yapımı için ayrıldığını söyledi. Konu ile ilgili Mühendis ve Mimar Odaları Birliği altındaki birliklerden de görüş ve bilgi aldığını söyleyen Aysal, İmar Planı öncesinde de bu arazinin imara açılması için girişimler yapıldığını, yazışmaların yapıldığını söyledi. Bakanlıklarla gerçekleşen yazışmaların Şehir Planlama Dairesi’ne ulaşmasının ardından, konu ile ilgili görüşmeler yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı’ndan da yazılı görüş alındığını söyleyen Aysal, “Sağlık Bakanlığı daireye yazılı olarak İmar Planı’nda hastane yapımı için ayrılan alanın, çok büyük olduğunu söyledi. Bu alan içerisinde kullanmak istedikleri alanı belirtti. Bunu yaparken de 50 yıllık nüfus artışının da göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Şehir Planlama Dairesi de geçmişte yapılan yazışmaları da göz önünde bulundurarak, hastane yapımı için ayrılan alanın dışında kalan bölümünün imara açılması için olumlu görüş verdi” dedi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü:

“Kesinleşen planda alan, hastane alanı değil”

“Girne İmar Planı’nda yeni devlet hastanesi yapımı için ayrılan arazi, kesinleşen metinde ise İmar Planı’ndan kaldırıldı. Asker aileleri kooperatif kurarak bu araziyi konut yapımı için Devlet Emlak Dairesi’nden kiraladı. Proje, Şehircilik, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden ve diğer kurumlardan onay alarak Girne Belediyesi’ne geldiği…”



Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Girne İmar Planı’nda yeni devlet hastanesi yapımı için ayrılan arazinin, planın taslağında hastane alanı olarak aktarıldığını, kesinleşen metinde ise devletin Girne Amerikan Üniversitesi’ne ait hastane inşaatını alacağı için, İmar Planı’ndan kaldırıldığını söyledi.

Girne İmar Planı’nda Yeni Devlet Hastanesi yapımı için ayrılan araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatılması konusunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kanal Sim’e açıklamalarda bulundu. Güngördü, 2018 yılının Şubat ayında geçen Girne-Çatalköy İmar Planı içinde iki alanın hastane yapım alanı olarak belirtildiğini söyledi. 105 konutun yapılacağı alanın 1974 yılından beridir askeri alan olduğunu, sonrasında da bu arazinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiğini vurguladı.

“Devlet Emlak Dairesi’nden kiraladılar”

Asker ailelerinin ilerleyen zamanlarda bir kooperatif kurarak bu araziyi konut yapımı için Devlet Emlak Dairesi’nden kiraladığını söyleyen Güngördü, projenin Şehircilik’ten, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden ve diğer kurumlardan onay alarak Girne Belediyesi’ne geldiğini vurguladı. Yetkili yerlerden vizelenmemiş hiçbir dosyanın Belediye kayıtlarına giremeyeceğini de vurgulayan Güngördü, hastane yapımı için ayrılan yerin Atış Alanı’nın yanında bir alan olduğunu söyledi.

“İmar planı geçmeden önce, gerekli başvuruları yapmış olabilirler”

Projelerin, planlamalarının yapılmadan önce İmar Planlarına uygunluk bakımından Şehircilik’ten görüş alınmasının gerekliliğini de belirten Güngördü, “Bir projenin yapılmadan önce ‘İmar Planı’na uygun mu, değil mi?’ diye bakılması ve değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Girne-Çatalköy İmar Planı’nı geçirdiklerini ve bozulmaması için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Güngördü, İmar Planı’nda hastane yapımı için önerilen bölgeyi kiralayan şirket olan Güven Yapı Kooperatifi’in imar planı geçmeden önce, gerekli başvuruları yapmış olabileceğine de vurgu yaptı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Askere lojman yapılması kamu amacı gütmüyor”

“Kooperatif üyeleri için çıkarılan projede davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındı, bu Kamu İhale Yasası’na da aykırıdır. Kamu arazileri ve kamu kaynakları kamu amaçlı kullanılabilir.”

Güven Yapı Kooperatif adına olan bu yapının yakın zamanda ‘davet usulü ile teklif’ aldığını belirten Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bunun bazı Müteahhitler Birliği Üyeleri tarafından tepkiyle karşılandığını belirtti.

Gürcafer, projeyle ilgili bir diğer dikkat çeken detayın da ‘devlet arazisinin tahsis edilip edilmediği yönünde oldu. Askere lojman yapılmasının kamu amacı gütmediğine değinen Gürcafer, “kamu arazileri ve kamu kaynakları kamu amaçlı kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Söz konusu arazinin tahsis edilmesi durumunda kamu amacı güdülen bir projede kullanılması gerektiğinin altını çizen Gürcafer, “Askere lojman yapılması kamu amacı gütmüyor. Eğer kendileri arazi satın alıp, parasını ödeyip kendileri yapacaksa olabilir ama aksi halde böyle bir ayrıcalığın yapılması doğru değildir.” dedi.

Yapılan bu uygulama ile büyük bir ayrımcılık yaşandığını anlatan Gürcafer, proje ihalesinde karar aşamasında olduğunu, be nedenle ikinci kez teklif alındığını kaydetti.

Gürcafer, konuyla ilgili özetle şunları dile getirdi:

“Bu kadar eşdeğerci, eşdeğerine karşı arsa beklerken, konut yapma amaçlı olarak bu yerin neden veya nasıl bu kooperatife verildiği bir tartışma konusu. Satın alınmışsa ve üyeler tarafından ödenerek yapılacaksa bu durumda sakınca görmüyorum. Ama özelden alınmamışsa ve tahsis edilmişse bu büyük bir ayrımcılıktır. Kamu arazileri ve kamu kaynakları kamu amaçlı kullanılabilir. Eğer kaynak varsa Anayasa zaten öncelikli olarak bunları eşdeğerciye aktarılması yönünde emir veriyor. Eğer hali arazi ise bu amaçla kullanılması doğru değil. Bu tür kurum ve kuruluşların site yapması, yaparken de yasalara uyması durumunda sakınca görmüyoruz. Kooperatif üyeleri bunu kullanım amaçla yapıyorsa sorun yok ama yap-sat amacı güdülüyorsa bu da yanlıştır.

Davet usulü ile teklif alındı. Üyelerimizin bir kısmı ayrımcılık olduğu için rahatsızlık duydu. Karar aşamasında olunduğu için ikinci kez de elden teklif istendiği bilgisini aldık.

Eğer bu arazi asker tarafından devlete teslim edilmişse kamu amaçlı kullanılır. Askere lojman yapılması kamu amacı gütmüyor. Eğer kendileri arazi satın alıp, parasını ödeyip kendileri yapacaksa olabilir ama aksi halde böyle bir ayrıcalığın yapılması doğru değildir.

Eğer satın alınmadıysa ve devletten bu amaçla tahsis edilmiştir o zaman bu çok büyük bir ayrıcalıktır, haksızlıktır.”