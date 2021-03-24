“Güven vermeyen durumu halkın kaldıracak lüksü kalmadı”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan BRT’de 14.Saat programına konuk oldu. Candan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Meclis Başkan Yardımcısı Candan’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Kurultay tarihine göre genel seçim tarihinin de belirlenebileceğini anlıyoruz”

“Bir azınlık hükümetinin olduğu sürekli seçim tartışmasının her gün neredeyse yaşandığı, çeşitli tarihlerin verildiği. Bir azınlık hükümeti kurulurken programında bir seçim tarihinin orada işaret edildiği Ekim 2021 diye. Ama sonrasında önümüzdeki yıla dönük olarak da bunun kalabileceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Sayın Başbakan geçtiğimiz gün Meclis’te bir açıklamada bulundu. Hani bu hafta itibarı ile Meclis’teki partilerle de bir istişare süreci geçirileceğini ve Nisan ayı bitmeden yani önümüzdeki ay bitmeden seçim tarihinin belirleneceğine ilişkin. Çünkü bunun için Meclis’te çoğunluk gerekiyor. Bunu da muhalefetle istişare ederek bu yöndeki kararı ileriye götürebileceğini sayın başbakan söylüyor. Ama UBP içinde görebildiğim kadar ile çeşitli tartışmalar var. Bunlar daha çok kurultay ile alakalı. Ve kurultay tarihine göre genel seçimin de tarihinin belirlenebileceğini anlıyoruz. O noktada siyasi partilere nasıl önerilerle veya öneri ilegidecek sayın başbakan bunu bir görmek gerekecek”.

“Apaçık ortada….YDP’nin ve UBP’nin kurultay tartışmaları hükümetin çalışmalarını olumsuz etkiliyor”

“Sayın Başbakan Meclis kürsüsünden hükümet programında yer alan Ekim ayındaki seçim tarihinden de önce seçime gidelim şeklinde açıklaması olmuştu.Biz de CTP olarak o zaman Nisan ayında seçime gidelim demiştik.Ama bunun da mümkün olmadığını hep birlikte görüldü. Pandemi koşulları özellikle Şubat, Mart aylarında çok ciddi noktalara ulaşması maalesef ikinci noktada kapanmayı da yaşadık. Herkesi çok ciddi olumsuz etkiledi. Haziran ayına kadar pandemi koşulları da elverir ise seçimin yapılmasını düşünüyoruz yani istiyoruz…. Pazartesi günü Meclis’in toplanamadığı bir gün yaşadık. YDP’de çeşitli kurultay tartışmaları var.Ve UBP’de de çeşitli tartışmalar var.Bunun da hükümetin çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği apaçık ortada. Yani dışardan yapılan açıklamaların ötesinde o iki partinin özellikle içinden gelen açıklamalar bu istikrarsızlığı besliyor. Ve insanlarda biran önce seçim olsun noktasına geliyor. Bu hükümet istikrarlı yürüyemeyecekse, sürekli atışmalar olacaksa ve nisap sorunu yaşanıp, yaşanmayacağı tartışılacaksa daha iyi biran önce bir seçime gidelim ve taşlar yeniden yerine otursun. Ondan sonra da istikrarlı bir hükümet kurulsun”.

“Güven vermeyen durumu halkın kaldıracak lüksü kalmadı”

“UBP Kurultayının biran önce yapılmaması halinde bu çalkantılı vaziyet halka güven vermeyen durum devam edecek. Halkın bunu kaldıracak lüksü kalmadı. Sorun o”.

“Sayın Tatar, Aralık ayı içerisinde Cumhuriyet Meclis’ine mal bildiriminde bulundu”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçildikten sonra Meclis’e mal bildiriminde bulunup bulunmadığı ile ilgili sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruya da yanıt verdi.

“Sayın Tatar, Aralık ayı içerisinde Cumhuriyet Meclis’ine mal bildiriminde bulundu.Tabi bu süreç biz de henüz seçilmeden gerçekleşmişti. Teberrüken Uluçay’ın Cumhuriyet Meclisi Başkanı olduğu devre idi. O dönemde mal bildirimi Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iletildi. O yükümlülük yerine getirildi”.

“Açıkçası zorlanmıyorum…Tanıdık nereden ne geleceğini”

“Gerek ben gerekse Meclis Başkanı Genel Kurul çalışmaları sırasında nötr davranmaya çalışıyoruz. Açıkçası çok zorlanmıyorum. Yıllar içerisinde milletvekillerini tanıdık nereden ne geleceğini veya gelemeyeceğini de iyi ölçe biliyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Meclis çalışmalarının yönetilmesinde bundan sonra da yaşayacağımızı zannetmiyorum. Meclis Genel Kurul’unun itibarı elbette çok önemli. Zaman zaman çeşitli tartışmalar geçen günlerde de yaşandı. Yaşanabilir karşılıklı olabilir. Benim orada özellikle dikkat ettiğim kürsüdeki konuşmacı ile soru sormak isteyen yani karşılıklı elbette ki kürsüde konuşma hakkını elinde bulunduran konuşmacının rızası ile ama aynı anda konuşmadan düzenli bir şekilde Meclis’in itibarını gözeterek çalışmaların sürmesidir”.

“Dünyadaki birçok parlamentoyu ziyaret etmiş bir milletvekiliyim. Sürekli olarak parlamentolarda o koltukların dolu olduğunu açıkcası düşünmemek lazım. Öyle olmadığını bilmek lazım. Milletvekillerinin çok yoğun bir şekilde yurtdışındaki parlamentolarda çalıştığı yer aslında öncelikle komitelerdir. İşin muıtfağı orasıdır. Elbette Genel Kurul’da süren çalışmalarda mümkün olduğunca çok milletvekilinin orada hazır bulunup, katkı koyması önemlidir ama bundan daha önemlisi ilgili komitelerde gidip o yasaların yapımında katkı koymaktır”.

“CTP önümüzdeki seçimde güçlü bir milletvekili sayısı ile hükümete gelirse bu 3 konuda toplumun önünü açılmalıdır”

“8 yıllık milletvekilliği sürecime baktığımda sayın Özkan Yorgancıoğlu’nun başbakan olduğu dönemde CTP 21 milletvekili ile Meclis’te idi ve komitelerin çok hızlı bir şekilde çalışmasını o dönemde arkadaşlarımız olarak yani bizler sağladık. Bunu çok net bir şekilde zaten sayın Sibel Siber’in Meclis Başkanlığı dönemi idi. Ve o da bu konuda çok duyarlı idi. O dönemde çıkan yasa sayısı ile diğer dönemleri kıyasladığınızda zaten ciddi bir fark görüyorsunuz. CTP’nin 21 milletvekili ile olduğu o dönemde en yoğun Meclis çalışmasının yaşandığını söyleyebilirim. Ben kendi adıma o dönemi yasa üretimi anlamında. Ama yine de ona rağmen maalesef bir Vatandaşlık Yasası, Kamu Reformu, Belediyeler Reformunda hala daha bu üçünü tamamlayamamış olmak bu 8-10 yılda hatta 15-20 yılda da çok bir mesafe alınamaması bu 3 konuda ciddi bir başarısızlıktır hepimiz adına, herkes adına”.

“CTP’nin önümüzdeki seçimden birinci parti olarak çıkacağını öngörüyorum”

“Yeniden CTP güçlü bir milletvekili sayısı ile hükümete gelirse bu 3 konuda artık bu toplumun önünü açılmalıdır, açacaktır. CTP güçlü şekilde iktidara gelip Meclis’te ciddi bir sayı çoğunluğu elde etmesi ve önümüzdeki seçimde birinci parti olarak çıkacağını öngörüyorum, düşünüyorum. O noktadan sonra kesinlikle Kamu reformu, Vatandaşlık Yasası ve Yerel Yönetimler Reformu yapılması gerekir. Bunları toplum içinde tartışma olmaktan çıkarmak ve önünü açmak gerekir.Bu 3 temel noktada ileriye gidilememesi hepimiz adına bir başarısızlıktır”…