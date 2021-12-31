Guterres, Kıbrıs sorununun gidişatından endişeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zaten zor olan Kıbrıs'ta müzakere edilmiş bir çözümü güvence altına alma olasılığının daha da azaldığını; kararlı adımlar atılmaması halinde adada ve çevresinde devam eden dinamiklerin, gelecekteki çabaları ulaşılamaz hale getirebileceğini kaydetti.

Guterres’in Haziran-Aralık dönemini kapsayan BM Kıbrıs Barış Gücü’yle ilgili raporu, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nde dağıtılacak.

Cyprus Mail gazetesinin ele geçirdiği rapor, Guterres'in Kıbrıs sorununun nereye gittiği konusunda endişeli olduğunu gösteriyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, siyasi ilerleme sağlanamamasının tüm Kıbrıslılar için önemli sonuçlar yarattığını kaydederek tüm tarafları yararsız eylemlerden kaçınmaya ve aktif olarak diyalog yoluyla çözüm aramaya çağırdı.

Raporunda, “Kararlı eylem olmadan, Kıbrıs'ta ve çevresinde devam eden dinamikler ve seçim takvimi, gelecekte Kıbrıs sorununa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşma çabalarını ulaşılamaz hale getirebilir” diyen Guterres, geçen zamanın, Kıbrıs'ta karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulma çabalarını karmaşıklaştırmaya devam ettiğine işaret etti.

Guterres, tarafların esneklik ve sağlam siyasi irade sergilemesinin önemini vurguladığı raporunda, Kıbrıs’taki tarafları anlamlı barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ortak bir zemin bulma ve inşa etme konusunda yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırdı.

Cyprus Mail’in ele geçirdiği raporunda BM Genel Sekreteri şu ifadeleri kullandı:

“Olumsuz söylem, her iki toplumda da olumlu yankı uyandırabilecek uyumlu mesajlar olmadan raporlama dönemi boyunca devam etti” dedi. “Bu son dönemde, toplulukların konumlarının daha yerleşik ve birbirinden daha geniş hale geldiğini endişeyle not ediyorum.”

Her iki taraftaki iç siyasi gelişmelerin bazı zorluklar daha yarattığını ve iki toplumun herhangi bir ilerlemenin sağlanabileceğine dair daha şüpheci hale geldiğini kaydeden Guterres, ayrıca, özellikle kapalı Maraş'ta atılan bazı adımların, hem taraflar arasında hem de iki toplum arasında güvensizliğin derinleşmesine neden olduğunu belirtti.

Guterres, müzakerelerin durmasının ve tarafların adadaki çözüm ilkeleri konusundaki konumlarının, teknik komitelerin çalışmalarını da olumsuz etkilemeye başladığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’la ilgili raporunda, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderlerine siyasi desteği ve teknik komiteleri çalışmalarının önündeki engellerden kurtarmak ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak için genel rehberliği sağlamaya yönelik çağrılarına rağmen, komiteler tarafından önerilen faaliyetlere ve projelere ilişkin kararların bazı durumlarda, barış görüşmeleriyle ilgili ileriye giden yolda ortak zemin eksikliğini yansıtmaya başladığını da kaydetti.

Rapora göre BM Genel Sekreteri, düzenli toplantıların ve araya giren temasların, güven ve ortak zemin oluşturma da dahil, endişe duyulan konularda tartışma için önemli bir yol sağladığını düşünüyor. Genel Sekreterin personeli, diyaloğu açık tutmak, yukarıdaki konuları tartışmak ve komitelerin işlevselliğini geliştirmenin ve zorlukların üstesinden gelmenin yollarını araştırmak için teknik komitelerin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk koordinatörleriyle haftalık olarak görüşüyor.

Guterres, "Liderleri ve temsilcilerini, terminolojiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere mevcut zorlukların ötesine geçmeye ve bunun yerine, çalışmalarının tam olarak yeniden canlanmasını sağlamak amacıyla tüm komitelere pratik ve siyasi destek ve rehberlik sağlamaya çağırıyorum." dedi.

“Bu diyalog ve yakınlaşma mekanizmaları özel bir öneme sahiptir ve tam teşekküllü müzakerelerin yokluğunda, halk arasında taraflar arasında gerçekten de ilerleme kaydedilebileceğine dair umudu yeniden canlandırabilir” Diyen Guterres, bölgesel durumla ilgili olarak, mevcut raporlama döneminin, planlanan hidrokarbonlar ve enerji işbirliğiyle ilgili faaliyetler ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgesi iddiaları dahilolmak üzere, gerilimlerin yeniden artması ve garantör güçler Yunanistan ile Türkiye arasındaki artan retorik ile karakterize edildiğini söyledi.

“Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de artan gerilimden endişe duyuyorum”

"Kıbrıs'ta ve çevresinde ve daha geniş Doğu Akdeniz bölgesinde artan gerilimlerden endişe duyuyorum" diyen Guterres, “Kıbrıs içindeki ve çevresindeki doğal kaynakların her iki topluma da fayda sağlaması gerektiğini ve tarafların Kıbrıs sorununa karşılıklı olarak kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüm bulmaları için güçlü bir teşvik oluşturması gerektiğini tekrar vurguluyorum. Tüm tarafları itidal etmeye çağırıyorum ve gerilimi azaltmak için ciddi çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Guterres, adadaki iki ekonomi arasındaki eşitsizliklerin derinleşmesinin geçmişte elde edilen önemli yakınlaşmaların temelini aşındırmaya başlama riskinin de bulunduğunu da söyledi; “Bu nedenle, daha fazla ekonomik bağları ve artan ada içi ticareti teşvik ederken, pandemi ve diğer faktörlerden kaynaklanan ekonomik serpinti ile mücadele için daha uyumlu çabalara ihtiyaç var. Uygun hafifletici önlemlerin tasarlanabilmesi için iki ekonominin daha da uzaklaşmasıyla ilişkili risklerin anlaşılması ve kabul edilmesi önemlidir.” ifadelerini kullandı.