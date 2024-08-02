“Gürcafer’in ofisinde 16 kişinin pasaportlarına ulaşıldı”

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer “İrtikap”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge düzenlenmesine tahrik etme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından, birlik çalışanları H.A ve N.T. ise “Sahtekarlıkla kayıt temin etme” suçlarından , konuyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve dün tutuklanan M.T de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis memuru, söz konusu birlik ile Çalışma Bakanlığı arasında ülkeye getirilecek yabancı işçilerle ilgili protokol olduğunu belirtti. Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer’in işlemleri hızlandırmak gerekçesi ile bir inşaat firmasından 3 yılda toplamda 135 bin 800 Euro para aldığı yönünde ifade olduğunu hatırlattı.

Ayrıca polis, Gürcafer’in inşaat firmalarının başvuruları doğrultusunda, firmaların haberi olmadan ülkeye 30 işçi getirildiğini ve bu kişilerin nerede olduklarının bilinmediğini, araştırmaların sürdüğünü belirtti. Gürcafer’in ofisinde yapılan aramada 16 kişinin pasaportlarına ulaşıldığını belirtilen polis, 7 telefonun ve bilgisayarın da emare olarak alındığını söyledi.

Toplam 30 ifade alındığını kaydeden polis, yeni tutuklamaların olma ihtimalinin kuvvetle muhtelemel olduğunu belirtti.

Mesele ile ilgili olarak aranan 1 şahsın halen mevcut olduğunu dile getiren polis, dün tutuklanan M.T. aleyhine de insan kaçakçılığı ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, her 2 zanlı hakkında 3 gün daha tutukluluk talep etti. Yargıç talebi onayladı.

Birlik çalışanları H.A. ve N.T. de teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Her 2 zanlının da soruşturmaya müdahale edecek kısımlarının tamamlandığını belirten polis uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması, 2 KKTC vatandaşının 700’er bin TL kefalet imzalaması ve 60’ar bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.