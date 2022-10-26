Gürcafer: “Seyirci kalmayacağız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, halkın kime oy verdiklerini görmelerinin geleceğimiz için önemli olduğunu söyledi.



Gürcafer isim vermedi, “bazı palavracı vekillerin sahip olduğu vekillik mertebesini farklı amaçlar için kullandığını” belirten yazılı bir açıklama yaptı.



“Böyle insanları seçtiğimiz sürece bu ülkenin düzelmesini boşuna beklemeyelim” diyen Gürcafer, hangi milletvekilini işaret ettiğini ise belirtti.



“Koalisyon ortakları arasında gelişen kurum ve daire takaslarının benzer dayatmalar sonucu şantaj neticesinde değiştiği endişesini taşıyoruz” diyen Gürcafer, geçmişte yaşanmış bazı yağmalamaların hesaplarının sorulmasını beklerken yenilerinin yaşatılmasına seyirci kalmayacaklarını da ifade etti, “Gözümüz üzerinizde efendiler” sözlerini kullandı.



Gürcafer şunları söyledi:



“Televizyon ekranlarında halkın çıkarlarından başka bir gaileleri yokmuş gibi konuşan, konuşurken mangalda kül bırakmayan, nerdeyse gece gündüz halka hizmet etmek için çalıştığını zannettiğiniz bazı palavracı vekillerin kendi menfaatleri söz konusu olduğunda kapalı kapılar arkasında savurdukları hükümeti bozma şantajlarını halktan fazla seçmenlerinin bilmesinde yarar var.”



