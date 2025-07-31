Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, geçmişte dağıtılan kırsal kesim arsalarının yüzde sekseninin boş durduğunu, kalan kısmının ise yasak olmasına rağmen satıldığını ifade etti.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, devletin arazi kaynaklarının sınırsız olmadığına kaydeden Gürcafer, “Kaynakları verimli kullanmak zorundayız. Aksi takdirde ne sosyal konut ne okul ne hastane yapmaya ne de eşdeğer sorununu çözmeye kaynak bulacağız.” ifadelerini kullandı.