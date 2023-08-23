Günsel ailesinin acı günü…
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören annesi Havva Günsel, bugün yaşamını yitirdi.
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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören annesi Havva Günsel, bugün yaşamını yitirdi.
Günsel, yarın saat 12.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde yapılacak törenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Mescidi’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
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Etiketler : Havva Günsel