“Güney’in ölümü şüpheli”

Kıbrıslı iş insanı Ramadan Güney'in ölümüyle ilgili dava karara bağlandı. Yargıç, Güney’in ölümüyle ilgili yeniden tahkikatın başlamasına ve kanında tespit edilen maddenin hangi amaçla alındığına dair araştırma yapılmasına emir verdi.

2016 yılında başlayan dava Lefkoşa Mahkemesinde Yargıç Nil E.Çeliker huzurunda karara bağlandı.

Yargıç Çeliker, mahkemeye sunulan kanıtların değerlendirildiğini, adli ölüm tahkikatının eksik yapıldığına kanaat getirdiğini söyledi.

Çeliker, soruşturmanın eksik yapılmış olmasından ve Güney’in kanında atenol tespit edilmesinden dolayı ölümün şüpheli olabileceğini belirtti.

Yargıç, Güney’in ölümüyle ilgili yeniden adli ölüm tahkikatının başlatılmasına, kanında bulunan maddenin hangi amaçla alındığına dair araştırma yapılmasına emir verdi.

Öte yandan Güney ailesinin avukatının pazartesi günü gerekçeli kararı kamuoyuyla paylaşacağı bilgisi elde edildi.