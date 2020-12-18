Güneyin Emekçileri yine eylemde

Güneye günü birlik geçişleri karantina koşulları ile sekteye uğrayan “Güney'in Emekçileri”, bugün de Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

İşçiler 150'yi aşkın kişinin imza koyduğu bir “dilekçeyi” Sağlık Bakanlığı'na verdi. Dilekçede Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili adil kararların üretilmediği vurgulanarak 'eşitlik' talebi yazıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür görüşen Güneyin Emekçileri temsilcileri, hazırladıkları dilekçeyi teslim etti, bir süre yaşadıkları süreci görüştü. Eylemciler bakanlık önünde eyleme devam etti.

Başbakanlık, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 vakalarında hızla artış olduğunu göz önünde bulundurarak, çalışmak için güneye geçenlere dönüşte “10 gün karantinaya girmeleri” şartı koşmuştu.

Buna göre güneyde çalışan işçiler Lefkoşa Kermiya ve Mağusa Akyar geçiş noktalarından güneye geçebilecek. Giriş noktalarında ise devlet tarafından ayarlanan araçlarla, devlet tarafından belirlenen konaklama yerlerine götürülecek. Yine işçiler sabah saatlerinde konakladıkları yerlerden alınıp geçiş noktalarına götürülecek. Bu uygulama 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Fotoğraf Devrim Demir