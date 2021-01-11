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Eylemcilere polis kordonu

Eylemcilere polis kordonu

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçiler eylem yapıyor.

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Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçiler eylem yapıyor. İşçiler, Pile köyünde yaşayan Kıbrıslı Türklere ve Üstler bölgesinde yasayan işçilere uygulanan prosedürün uygulanmasını istiyor.

11.25: Başbakan Ersan Saner ile görüşen işçi temsilcileri, güneyde kaç kişinin çalıştığına dair isim listesi talep edildiği bilgisini aktardı. Bu talep, işçi kesiminin tepkisini topladı. Başbakan ile görüşen işçi temsilcileri ile dışarıda bekleyen işçiler arasında gerginlik yaşanıyor.

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Başbakan’ın isim listesi talebini ‘oyalama’ olarak değerlendiren işçiler, bu talebe karşı çıkıyor.  

11.07: Sağlık görevlileri, fenalaşan bir başka eylemciyi kontrol için ambulansa aldı.

10.58: Eylemde arbede!

Polis Meclis’e yürüyen eylemcilere müdahale etti, Meclis önünde arbede yaşandı. Kısa süreli itiş kakış sonrası polis eylemcileri bulundukları noktadan biraz daha geri çekmek istiyor. Meclis önünde tansiyon yükseldi.

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"Koltuk kavgasından başka bir şey yaptığınız yok" diye Hükümet'e isyan eden eylemciler, haksızlığa uğradıklarını savunuyor. Güneyde kapatılan sektörlere ilişkin önlemler alınırken, kendilerinin hiçbir destek görmediğine işaret eden eylemciler, alınan kapatma kararıyla mağdur edildiklerini ileri sürüyor.

Polis eylemcileri geri çekme ısrarını sürdürürken, eylemciler de çekilmemekte ısrar ediyor. Meclis önündeki yüksek tansiyon düşmedi.

10.50: Eylemciler Başbakan'la görüşme talebi ile Meclis önünde bekliyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemde fenalaşan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis eylemcilerin Cumhuriyet Meclisi önünden biraz geriye çekilmesini istiyor

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10.33 Güneyde çalışanlar bugüne kadar alınan kararlar nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle EYLEM yapıyor. Meclis önüne yürüyen eylemciler polis kordonuyla karşılaştı, eylemde gerilim arttı.

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Başbakan eylem yoksa görüşecek

09.30: Başbakan işçi temsilcileri ile görüşme talebinde bulundu ancak eylem gerçekleşmeyecekse temsilcileri kabul edeceğini Lefkoşa Polis Müdürü aracılığı ile iletti.

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Fotoğraflar Burçin Aybars

 

 

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