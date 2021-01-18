 “Bizi ısrarla görmezden geliyorlar”

Aralık ayından bu yana güneydeki işlerine gidemeyen, daha sonra alınan kararlarla devletin belirlediği karantinalarda kalma koşulu ile işlerine gidilmelerine izin verilen Kıbrıslı Türk İşçiler, UNFICYP Misyon Şefi Elizabeth Spehar'a mektup gönderdi.

İşçiler gönderdikleri açık mektupta yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, evlerine gidemediklerini alınan kararlarda ise tutarsızlık olduğuna dikkati çekti.

Güneyin Emekçileri mektubunda yazılanalar:

UNFICYP Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın dikkatine!

Bu mektubu, COVID-19 sonucunda adanın kuzey yarısında yaşayan ve güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk özel sektör çalışanlarına yaşatılan çifte standarda dikkat çekmek için yazıyorum.

Bilindiği üzere covid-19 pandemi ilan edildiği tarihten itibaren Kıbrıs’ta iki taraf arasında ortak bir sağlık komitesi kurul(a)madı, maalesef bunun kötü sonuçlarını yaşadık ve daha büyük sorunların gelecekte bizi bekliyor olma endişesini yaşıyoruz. İlkin Kıbrıslı Türk işçilerin adanın güneyine geçişlerinde yaşanan aksaklıkların, sağlık amaçlı ancak pandeminin verdiği zorluklar nedeni ile hoşgörü ile karşılamaya çalıştık. Ancak son yaşananlar bunun sağlıkla ilgisinin kalmadığı, yaşatılan bu uygulamaların bizleri göçe zorlayan baskı yönetmeleri olduğunu derin kaygı ile izliyoruz ve buna bir dur denmesi için sizlerin yardımını talep ediyoruz. Bizlere yapılan haksızlıkları eminiz ki sizlerde görüyorsunuz ama tekrar etmekte fayda görüyoruz.

Üst sağlık komitesinin almış olduğu haksız kararları olduğu gibi paylaşıyoruz.

"Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat:23.59’a kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir."

" Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat23:59’a kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir."

" Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür."

" Yasaklanmamış iş kollarında görev yapan Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir."

" BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir."

Görmüş olduğunuz gibi bu kararların tutarsızlığı açıkça ortadadır ve buna bunca zamandır itiraz etmemize rağmen ısrarla görmezden geliniyoruz. Daha önce iç yargıyı kullanmamıza rağmen alınan keyfî kararlar artık adanın kuzey yarısında olan ve uluslararası hukuk tarafından karar altına alındığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin alt yönetimi altında olan yapının, TC'deki gerici diktatörsel iktidarın telkinleri ile yönetildiğinin açık göstergesidir. Vatandaşı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine ve aynı zamanda vatandaşı olduğumuz Avrupa Birliğine açık çağrımızdır. Vatandaşlarınız burada esaret altında yaşam ve var olma mücadelesi veriyor. Bizlere yaşatılan bu baskı ve eşitsiz uygulamaları uluslararası toplumun dikkatine sunmanızı talep ediyoruz.

GUNEYİN EMEKÇİLERİ

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