Güneye geçişlerde süre sınırı yok

Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerinde “süre sınırı” olmadığı öğrenildi.

7 günlük PCR ya da Hızlı Antijen negatif testi basılı belge olarak göstererek adanın güneye geçiş yapılırken, dönüş için herhangi bir süre sınırı da belirlenmedi.

Ancak, 7 günlük süre sonunda yeniden test ibraz edilmesi gerekiyor; güneyden yurt dışına gidenlerin de dönüşte gittikleri ülkeye göre kriter uygulanıyor.

YENİDÜZEN, kimi kontrol noktalarında görevlilerin “geçişlerin günübirlik olduğunu” söylemesi sonrasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar’dan bilgi aldı.

Dr. Oygar, güneye geçişler ve dönüşler için bir süre sınırı olmadığını, 7 günde bir test istediklerini söyledi.

Dr. Deren Oygar, geçişlerden çok daha önemlisinin, tedbirlere uymak konusundaki hassasiyet olduğunu belirterek, vakarların artığını, bunun da “salgın bitti” gibi davranılması olduğunu ifade etti.