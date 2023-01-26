Güneyden uyuşturucuyla geldi, evinde tabanca, mermiler ve uyuşturucu haplar bulundu

Kıbrıs’ın güneyinden araçla giriş yapan ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan K.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, 16.01.2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılık Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen Kilit Operasyonu’nda güneyden giriş yapan zanlının tasarrufunda 100 gram kokain türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada Glock Marka tabanca, 50 adet canlı mermi, toplam 332 gram ağırlığında hintkeneviri, 629 miligram MDMA, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.