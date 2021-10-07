Güneyden Türkiye’ye 39 milyon euroluk tazminat kararı

Kıbrıs’ın güneyindeki “Girne Kaza Mahkemesi” mal kullanım hakkını kaybetmeleri nedeniyle Türkiye aleyhine açtıkları davada dört Kıbrıslı Rum’a 39 milyon euro fazla tazminat ödenmesi kararı verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, dört davalının avukatı Simos Aggelides tarafından basına yapılan açıklamaya göre, söz konusu mahkeme kararı her bir davalıya sırasıyla, yasal faizleriyle birlikte; 2.670.610, 16.660.428, 8.429.967 ve 11.525.958 euro ödenmesini öngörüyor.

Buna ek olarak, Mahkeme Türkiye’nin söz konusu taşınmazlara müdahalesine son vererek taşınmazları 30 gün içinde yasal sahiplerine iade etmesine hükmetti.

Mahkemeye, "Davacı 1'in Türk işgali ve sonuçları hakkında söyledikleri, aynı zamanda adli bilgi teşkil etmektedir, 20.07.1974 tarihinden bugüne kadar davalı (Türkiye), davacıların sınır dışı edilmesi ve çok sayıda Kıbrıslı Rum’un askeri işgal ve şiddet sonucu Girne ilindeki mülklerini yasa dışı olarak ele geçirmiş bulunuyor” dedi.

Mahkeme, Orams ve Apostolidis davasında vurgulandığı gibi, "Kıbrıslı Rumlar, işgal altındaki topraklardaki mülkiyet haklarını hukuka aykırı olarak kullanmaları engellenmiş olsa da, ellerinde bulunduruyor" ibaresini ekledi.