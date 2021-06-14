Güneyden kuzeye uyuşturucu ithaline, 10 yıl hapis!

Haspolat bölgesinde, adanın güneyinden kuzeye 1 kilo 799 gram hintkeneviri ile 574 gram Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal eden sanık Daniel Emekawuru, 10 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını dün açıkladı, Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazi sanığın mahkûm olduğu suçların mahkemelerin gündemini yoğunlukla meşgul ettiğini belirterek bu tür suçların toplum sağlığı ve kamu menfaati gereği hapislik cezası ile ilgili cezalandırılması gerektiği aktardı. Gazi, sanığın bin Euro karşılığında külliyatlı miktarda uyuşturucu ithal etmesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ve heyet olarak sanığı 10 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Bin Euro’ya ithal ettiği belirlenmişti

Sanık, 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 raddelerinde Haspolat Lefkoşa’da Askeri yasak bölge içerisinde güneyden gelerek kuzeye geçmeye çalışırken tasarrufundaki maddelerle yakalanmıştı. Polis tutuklanan sanığın sözlü beyanlarda söz konusu uyuşturucu maddeleri 1,000 Euro karşılığında getirmek için anlaştığı belirlemişti.