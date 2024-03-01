Güneyden kuzeye uyuşturucu geçirirken tutuklandı

Lefkoşa’da saat 20:30 sıralarında Kermiya geçiş noktasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, güneyden kuzeye geçen L.O. (E-40)'nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 500 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.