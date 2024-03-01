Güneyden kuzeye uyuşturucu geçirirken tutuklandı
Güneyden kuzeye geçen L.O. (E-40)'nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 500 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
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Lefkoşa’da saat 20:30 sıralarında Kermiya geçiş noktasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, güneyden kuzeye geçen L.O. (E-40)'nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 500 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : narkotik, uyuşturucu