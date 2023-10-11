Güneyden kuzeye 22 gram kokain geçirirken yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “kokain tasarrufu” suçlarından tutuklanan 42 yaşındaki M.D. ile 38 yaşındaki B.H. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Salı günü M.D. isimli zanlının Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine uyuşturucu getireceğine dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Kermiya geçiş noktasında bekleyişe geçtiğini, zanlının ülkeye giriş yaptığı esnada alıkonulduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, Kermiya geçiş noktası yakınlarında zanlıyı beklediği tespit edilen B.H. isimli zanlının da üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çantasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gram beyaz toz ele geçirildiğini açıkladı.

Polis her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, M.D. isimli zanlının 7 Ekim tarihinde aranan şahsın yönlendirmesi ile Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini ve oradan 2 gram kokain alıp, kuzeye ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 2 gram uyuşturucunun bir miktarını zanlı B.H. isimli zanlı ile birlikte içtiğini, kalan kısmını da B.H.’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, uyuşturucu madde ile ele geçirilen beyaz tozun devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.