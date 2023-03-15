Güneyden basın özetleri (15.03.23)

Filelefteros’un ana haberi:

“Çözüm çabalarında AB’nin de yer alması konusunda Emmanuel Macron’a umut bağladı – Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in Paris ziyareti son derece büyük önem taşıyor”

DiCarlo bugün Cumhurbaşkanı ve Tatar’la görüşüyor

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda AB’nin daha aktif rol almasına yönelik harcadığı çabalarda Fransa faktörü belirleyici bir rol oynayabilir. Bu nedenledir ki Lefkoşa, Fransız Cumhurbaşkanının inisiyatifiyle Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in Paris’e gerçekleştireceği ziyarete oldukça umut bağlamış bulunuyor. Lefkoşa’nın attığı bu adım tam da AB’nde dikkatlerin Ukrayna’ya çevrili olduğu bir döneme denk geliyor. Bu arada Rosmary DiCarlo bugün Lefkoşa’da önem taşıyan görüşmelerine başlıyor. DiCarlo iki liderle görüşerek görüşlerini ve diyaloğun yeniden nasıl başlayabileceğine ilişkin fikirlerini kaydedecek.

*

Diğer gazetelerin ilgili başlıkları:

Alithia gazetesi:

“Bitmeyen tartışmalar riski – Zira Kıbrıs Türk tarafı Hristodulidis’in önerisiyle aynı fikirde değil”

Diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in ufukta Türkiye ve Yunanistan seçimleri varken Kıbrıs sorununu içinde olduğu durgunluktan çıkarmaya yönelik çabaları, hızlandırdığı görüşündeler.

Alithia’nın elde ettiği bilgiler, yeni Cumhurbaşkanının, Hükümetini çevreleyen partilerin karşısına çıkarabileceği itirazlara rağmen, Kıbrıs sorununu çözüm rayına oturtmakta kararlı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Haravgi gazetesi:

DiCarlo, iki toplumun liderleriyle bir araya gelerek zemini yoklayacak

DiCarlo bugün Kıbrıs sorunundaki atılacak sonraki adımları görüşecek

Kıbrıslı Türklerin lideri iki devletle ilgili sabit görüşlerinde ısrar ediyor

*

Politis gazetesinin ana haberi:

“Halkın kameralara tepkisinden korkuyorlar – Üniforma kamerası kullanımından neden korkulduğunu ortaya koyan araştırma” başlıkları altında neler yazıyor. Hep birlikte bir bakalım.

Halkın polis üniforması kameralarının kullanılmasına karşı tepkisi polis teşkilatında derin endişe yarattı. Poliste yapılan bir internet araştırması polis memurlarının sadece yüzde 52’sinin ilgili uygulamanın yurttaşlar tarafından olumlu karşılanacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu korkulara, suç işleyen kişilerin tanınma korkusuyla üniformadaki kamerayı koparmak için polise saldırabileceklerine dair endişeler de ekleniyor.

Üzerinde çokça tartışılan yasa tasarısı bugün Temsilciler Meclisinin Hukuk Komisyonunda tartışılmaya başlıyor. Yapılacak toplantıya, yasa tasarısı hakkında çok sayıda ciddi çekinceler ifade etmiş olan Yüksek Kıdemli Subay ve Polis Dernekleri temsilcileri de yer alacak.

*

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“KEDİPES’in “Taksit yerine Kira” planı konusundaki beklentileri yüksek değil – 180 milyon avroluk kırmızı kredi karşılanacak oysa toplam ödenemeyen kredilerin toplam değeri 19 milyar avro”

Kıbrıs Varlık İdare Şirketi KEDİPES ödenemeyen kredileri ipotek altında olan konutun alım fiyatının yüzde 65’ini ödeyerek satın alacak.

Konutun sahibi konutun mülkiyetini şirkete devredecek ve 14 yıl sonra evden çıkmak zorunluluğu var.

Moratoryumun vadesinin bitiminden ve AKEL’in ilgili önerisinin reddedilmesinden sonra 2,5 milyar avroluk kredi zorunlu satışla karşı karşıya.

*

Alithia gazetesinin ana haberi de aynı konuyu ele alıyor.

“Plan nasıl çalışacak ve hak sahipleri kimlerdir - KEDİPES: Kısa süre içinde AB’nin “Taksit yerine Kira” planına cevabını vermesi bekleniyor” başlıkları altında şöyle yazıyor:

Bankalar ve kredi satın alma şirketleri portföyünden yapılacak başvurular, potansiyel zemin olan 1250 konuttan 90 milyon avro piyasa değerine sahip 400 ana konutu ilgilendirecek.

KEDİPES'te olan seçilmeye müsait 1.250 konuttan 400 ana konut daha hesaba katıldı.

Plana alınacak olan konut sahipleri, 5 veya 14 yıl sonra, evlerini, kira sözleşmesinde belirtilecek bir fiyat üzerinden geri satın alma hakkına sahip olacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti KEDİPES'e piyasa kirasının %65'i oranında kira ödeyecek.

KEDİPES, planın açılmaması halinde katılmak isteyenlerin ilgisinin gösterilemeyeceğini söylüyor.

*

Haravgi gazetesinden bir başka haber:

“AKEL ortak toplantılar konusunda açıklama talep etti – Hükümet Sözcüsü AKEL’in tezini çarpıtmaya çalışmakla iyi bir başlangıç yapmadı”

AKEL Basın Sözcüsü “Yunanistan ile güçlendirilmiş ve çok yönlü devletler arası işbirliği, gerekliydi ve gerekli olmaya devam ediyor. Hele de Kıbrıs’ın verdiği mücadelede en önemli desteği oluşturduğu gerçeğinden hareketle hükümetler arası işbirliğinin kurumsallaştırılması olayı da memnuniyet vericidir” dedi. Yunanistan Başbakanı ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının başkanlığında iki ülke bakanlar kurullarının belli aralıklarla ortak toplantı düzenlemesinin kararlaştırılması konusunda Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in açıklamasını değerlendiren AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas “Başka yere gönderme yapıyor ve Kıbrıs bağımsız ve iki toplumlu Cumhuriyetinin varlığı hakkında doğru mesajları vermiyor» dedi ve “AKEL Hristodulidis Hükümetinden açıklama ve konuyu netliğe kavuşturmasını bekliyor” şeklinde ekledi. Kukumas “AKEL bu gibi ciddi konuların, kamu önünde açıklamalar yapılmadan önce, Ulusal Mecliste tartışılması gerektiğini” vurguladı.

Hükümet Basın Sözcüsü Konstandinos Letimbyotis AKEL’e yanıt verirken “Bu türden bir Yüksek Konseyin Kıbrıs’la Mısır arasında, ayrıca Yunanistan ile birçok Balkan ülkesi ve hatta Türkiye ile de arasında oluşturulduğunu” hatırlattı. “Bu türden kurumsal kararların destek görmemesi olayı en azından üzücüdür” dedi.

Hükümet Sözcüsüne cevap veren Kukumas “AKEL’in son derece açık olan tezini çarpıtmakla iyi bir başlangıç yapmadığını” dile getirdi ve “sıkı devletlerarası işbirliğinin ama aynı zamanda da hükümetler arası kurumsal işbirliğinin Cumhurbaşkanının ifade ettiği ortak Bakanlar Kurulu toplantılarından farklı bir şey olduğu şeklindeki görüşünü” yineledi.

*

Politis gazetesinden Devlet Sağlık Sistemi YESİ’yle ilgili bir haber:

“Sağlık Sigortası Kurumu OAİ talepkâr hak sahiplerinin hızını kesti – Önlem amaçlı testlere sınırlama”

Sağlık Sigortası Kurumu OAİ hak sahiplerinin tahlil sevki almak için mantıksız ve gerekçesiz taleplerini azaltmak amacıyla hak sahibinin yaşına göre önlem amaçlı laboratuvar testlerinin sıklığına ilişkin yeni talimatlar yayınlandı.

"GESY'ye para ödüyorum, istediğim zaman tahlil yaptırma hakkım var" sloganını öne süren kişiler şahsi doktorların muayenehanelerine her gün akın ediyor. Doktorlar, bugüne kadar halkı bu konuda eğitmek için ciddi bir çaba sarf etmemiş olan Sağlık Sigortası Kurumuna çatıyor. Kurum, doktorlara gönderdiği bir genelge ile hak sahiplerinin laboratuvar testlerine haksız yere sevk edilmesine son vermeye çalışıyor.

Bundan sonra genel laboratuvar testleri 18 ila 44 yaş arasındakiler için her 5 yılda bir, 45 ile 64 yaş arasındakiler için 2 yılda bir, 65 yaş üstündekiler içinse yılda bir yapılacak.