Güneyden aldığı muzları kuzeyde sattı, tutuklandı 

Güneyden muz alıp kuzeydeki pazarda satan şahıs, "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa terminal bölgesinde kurulan pazarda meyve satışı yapan 36 yaşındaki T.Y. isimli şahsın tezgahında bulunan muzları gümrüksüz olarak tasarruf edip satışa sunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yürütülen ileri soruşturmada T.Y'nin söz konusu muzları Kıbrıs'ın güneyinden satın alarak kanunsuz yollardan Kıbrıs'ın kuzeyine geçirdiği tespit edildi.

Polis, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 kg ağırlığında muzub polis tarafından emare olarak zapt edildiğini, söz konusu şahsın ise tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor...