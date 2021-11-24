Güneydeki taksiciler eylemi büyüyor

Kıbrıslı Rum taksicilerin dün Lefkoşa’ın güneyinde konvoy oluşturarak pahalık, akaryakıt zammı ve bazı taksicilerin kuzeye geçişleri sırasında güneydeki polis tarafından engellenmelerini protesto ettikleri bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa Taksiciler Birliği’ne üye taksicilerin, güneydeki akaryakıt zamları, pahalılık ve bazı üyelerinin Kermiya barikatı geçişleri sırasında sorunlarla karşılaşmalarını düzenledikleri bir konvoyla protesto ettiklerini yazdı.

Taksicilerin konvoyunun derneğin önünden başlayarak Kıbrıs Başkanlık Sarayı çemberine kadar gittiğini, oradan Ayios Demetios (Kermiya) geçiş noktasına gelen konvoyun daha sonra ise Maliye Bakanlığı önünde sonlandığını aktaran gazete, taksiciler adına açıklamada bulunan birlik sözcüsü Vasilis Yiotis’in ise, eylemin asıl sebebinin pahalılık olduğunu ifade etti.

Yiotis, eylemin başlama sebebinin, bazı taksicilerin Kermiya geçiş noktasında, araçlarına el konulacağı yönünde tehditler olduğunu vurgulayarak taksicilerin eylemlerine Mağusa bölgesinden taksicilerin ve pahalılık karşıtı örgütlerin de katıldıklarını ifade etti.

Taksicilerin bu eylemini her Salı günü yineleyeceklerini de vurgulayan Yiotis, on gündür bir tek yetkilinin dahi çıkıp kuzeyden güneye ürün getirmenin “herkes için geçerli olduğu” yönünde bir açıklama yapmadığını da ifade etti.

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