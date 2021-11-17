Güneyde taksiciler süresiz grev başlattı

Politis gazetesi, Lefkoşa Şehir Taksicileri Birliği’nin, Gümrük Dairesi çalışanlarının, taksi şoförlerini “yakıt almak için kuzeye geçmeniz durumunda araçlarınıza el koyacağız” şeklinde tehdit ettikleri gerekçesiyle dün süresiz greve başladıklarını yazdı.

Habere göre, bazı taksi şoförleri gazeteye yaptıkları açıklamada gümrük memurlarının Yeşil Hat Tüzüğünü, kendi yorumladıkları şekilde uyguladığını, kuzeye geçen vatandaşlara sorun çıkarttıklarını belirttiler.

Bir başka taksi şoförü açıklamasında kuzeyden benzin almanın yasa dışı olmadığını, Yeşil Hat Tüzüğünün ticari kullanım maksatlı akaryakıt taşınmasını yasakladığını kendisinin akaryakıt ticareti yapmadığını söyledi.

Taksiciler adına açıklama yapan Halkla İlişkiler Sorumlusu Vasilis Yiotis, taksicilerin, geçiş noktalarından taksi şoförü olarak değil özel şahıs olarak geçtiğini, bunun da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye Katılım Anlaşması ve iki toplum arasındaki barikatlardan geçişlerle ilgili anlaşmayla alakalı olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesine göre taksicilerin dün, Başkanlık binası karşısındaki çemberde gerçekleştirdiği protesto eylemi neticesinde Lefkoşa’daki Strovolos ve Athalassa bölgelerinin etkilendiğini yazdı.

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