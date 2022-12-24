Güneyde yardıma muhtaç aile sayısı üçe katlandı

Gönüllülük Koordinasyon Konseyi Başkanı İlias Dimitriu, Kıbrıs'ın güneyinde yardıma muhtaç aile sayısının geçen yıla göre üçe katlandığını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, geçen yıl yardıma muhtaç aile sayısının bin 200-bin 300 gibi “rekor” bir sayıda olduğunu ancak bu yıl bu sayının 2 bin 500’e fırladığını anlatan Dimitriu, “çocuklarına verecek sütü ve/veya ekmeği olmadığı için yardım isteyenler var” dedi.

Dimitriu DipKarpaz’a giderek oradaki Kıbrıslı Rum okullarını ziyaret edip çocuklara yeni yıl hediyeleri dağıttıklarını, oradaki çocukların da adanın güneyindeki ihtiyaçlı çocuklara verilmek üzere da aralarında topladıkları 300 Euro’yu bağışladığını belirtti.