Güneyde yangın çıkaranlara ağır cezalar

Güney Kıbrıs’ta, bilerek veya istemeden yangın çıkaranlara yönelik yeni cezaların gündemde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, yangın çıkaranlara yönelik verilecek cezalarla ilgili toplantısının dün Rum Başsavcılığında yapıldığını, toplantıya İçişleri, Tarım ve Adalet bakanlarının da katıldığını yazdı.

Gazete, istemeden yangın çıkaranlar için binlerce Euro para cezasının öngörüldüğünü, kundakçıların ise müebbet hapis de dahil olmak üzere ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Gazete, cezaların en kısa zamanda belirleneceğini de yazdı.