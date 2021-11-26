Güneyde veliler yeni önlemlere tepkili: Haftalık zorunlu teste karşıyız

Güney Kıbrıs’ta Veli örgütleri İlkokul öğrencileriyle ilgili alınan yeni salgın önlemlerine sert bir şekilde karşı çıktı.

İlkokul veli dernekleri konfederasyonu başkanı Sotiris Hristofi, velilerin hem koruyucu maske kullanımın hem de haftalık testlerin zorunlu hale getirilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Yeni tedbirlerin okullarda birçok soruna ve gerginliğe yol açacağını ifade etti. Hristofi, ebeveynlerin çocuklara test yapılması için onay vermeye teşvik edildiğini, ancak tahlillerin zorunlu olmaması gerektiğini kaydetti.

Limasol’da ilköğretim düzeyinde onlarca öğrenci ve veli düzenledikleri eylemde sloganlar atarak hükümetin pandeminin yayılmasının engellenmesi hedefiyle aldığı yeni tedbirleri protesto etti. Eylem sabah 9’da Limasol’un Franklin Roosevelt caddesinde başladı ve eylem sebebiyle bölgedeki trafikte karışıklık yaşandı.