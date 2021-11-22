Güneyde uyuşturucudan tutuklama

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi, tasarruflarında yasadışı bir şekilde uyuşturucu madde bulunduran 52 ve 40 yaşlarında iki kişinin 8 gün gözaltında kalmasına karar verdi.

Politis, polisin cumartesi günü 52 yaşındaki şahsın kullandığı araçta yaptığı aramada 10 gram olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirdiğini ve şahsın tutuklandığını yazdı. Şahsın evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ise 34 bin Euro’dan fazla para tespit edildi.

Gazete, olayın araştırılması çerçevesinde 40 yaşındaki bir şahsın evinde yapılan arama sonucunda ise 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve şahsın tutuklandığını ekledi.