Güneyde tutuklanan zanlı kuzeye teslim edildi
Alsancak'ta 23 Mayıs günü bir eve ateş açan ve sonrasında ortadan kaybolan E.B. (E-20) adanın güneyinde yakalanarak kuzeye teslim edildi.
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Alsancak'ta 23 Mayıs günü bir eve ateş açan ve sonrasında ortadan kaybolan E.B. (E-20) adanın güneyinde yakalanarak kuzeye teslim edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu şahsın güneye kaçak yollarla geçtiğinin tespit edildiğini belirtti, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla temasa geçerek şahsın tutuklandığını ifade etti.
Güneyde tutuklanan 20 yaşında E.B. dün Ledra Palace geçiş noktasından kuzeye teslim edildi.
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