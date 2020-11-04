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Güneyde sokağa çıkma yasağı başlıyor

Güneyde sokağa çıkma yasağı başlıyor

Kıbrıs'ın güneyi Covid-19'a karşı içerisinde sokağa çıkma yasağı da bulunan bir dizi sıkı tedbir aldı.

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Kıbrıs'ın güneyi Covid-19'a karşı içerisinde sokağa çıkma yasağı da bulunan bir dizi sıkı tedbir aldı.

Buna göre 5-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Kategori B tedbirleri şu şekilde:

  • Evlerde en fazla on kişi bulunabilecek.
  • On kişinin üzerindeki misafirlikler yasaklandı
  • Gece 23.00- Sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı.
  • Kiliselerde en fazla 75 kişi ile ayin yapılabilecek
  • Spor şampiyonalarının seyircisiz yapılacak.
  • Oyun alanları iç mekanda 50, dış mekanda 150 kişiye kadar olacak şekilde düzenlenmeli
  • Doğum günü partileri en fazla 10 kişiye kadar yapılabilecek
  • Spor salonlarında soyunma odalarının kullanılması yasaklandı.

 

5 Kasım -15 Ocak 2021 arasında geçerli olacak Kategori A tedbirler ise şu şekilde

  • Sinema, tiyatrolar %50 kapasite ile çalışacak 
  • Maksimum 250 kişiyle konferans düzenlenebilir / kahve arası vermek yasak
  • Süpermarketler, marketler, kasaplarda belirli saatlerde sadece 65 yaş üstü ve engellilere açık olacak
  • Açık ve kapalı alanlarda 12 yaş ve üstüne maske kullanım zorunluluğu getirildi
  • Düğün tebriği, kokteyl, vaftiz gibi etkinlikler yasak. Yemek şeklinde olabilir, maksimum 150 kişi ile ve her masada en fazla 6 kişi olacak şekilde

 

Kategori C tedbirleri ve Limasol için 5-16 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak: 

  • 18 yaş altı için grup spor ve sosyal aktiviteler yasaklandı (futbol,dans,yüzme, dövüş,tiyatro, koro gibi)
  • Limasol ve Baf'taki takımların 18 yaş altı sporcularının maçları yasak. Eğer Limasol veya Baf'tan bir takımın Lefkoşa’dan bir takımla maçı varsa, bu maç tedbirler sonrası bir tarihe ertelenecek
  • Tüm açık ve kapalı oyun alanları kapalı olacak 
  • Tüm spor salonları kapalı

Çalışanlarla ilgili bazı düzenlemeler:

  • Mümkün olan durumlarda evden çalışma, özellikle risk grubundaki kişiler için 
  • Vardiya usulü çalışmaya geçilmesi 
  • Araya çıkışların farklı saatlerde olması
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