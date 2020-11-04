Güneyde sokağa çıkma yasağı başlıyor

Kıbrıs'ın güneyi Covid-19'a karşı içerisinde sokağa çıkma yasağı da bulunan bir dizi sıkı tedbir aldı.

Buna göre 5-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Kategori B tedbirleri şu şekilde:

Evlerde en fazla on kişi bulunabilecek.

On kişinin üzerindeki misafirlikler yasaklandı

Gece 23.00- Sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı.

Kiliselerde en fazla 75 kişi ile ayin yapılabilecek

Spor şampiyonalarının seyircisiz yapılacak.

Oyun alanları iç mekanda 50, dış mekanda 150 kişiye kadar olacak şekilde düzenlenmeli

Doğum günü partileri en fazla 10 kişiye kadar yapılabilecek

Spor salonlarında soyunma odalarının kullanılması yasaklandı.

5 Kasım -15 Ocak 2021 arasında geçerli olacak Kategori A tedbirler ise şu şekilde

Sinema, tiyatrolar %50 kapasite ile çalışacak

Maksimum 250 kişiyle konferans düzenlenebilir / kahve arası vermek yasak

Süpermarketler, marketler, kasaplarda belirli saatlerde sadece 65 yaş üstü ve engellilere açık olacak

Açık ve kapalı alanlarda 12 yaş ve üstüne maske kullanım zorunluluğu getirildi

Düğün tebriği, kokteyl, vaftiz gibi etkinlikler yasak. Yemek şeklinde olabilir, maksimum 150 kişi ile ve her masada en fazla 6 kişi olacak şekilde

Kategori C tedbirleri ve Limasol için 5-16 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak:

18 yaş altı için grup spor ve sosyal aktiviteler yasaklandı (futbol,dans,yüzme, dövüş,tiyatro, koro gibi)

Limasol ve Baf'taki takımların 18 yaş altı sporcularının maçları yasak. Eğer Limasol veya Baf'tan bir takımın Lefkoşa’dan bir takımla maçı varsa, bu maç tedbirler sonrası bir tarihe ertelenecek

Tüm açık ve kapalı oyun alanları kapalı olacak

Tüm spor salonları kapalı

Çalışanlarla ilgili bazı düzenlemeler: