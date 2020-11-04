Güneyde sokağa çıkma yasağı başlıyor
Kıbrıs'ın güneyi Covid-19'a karşı içerisinde sokağa çıkma yasağı da bulunan bir dizi sıkı tedbir aldı.
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Kıbrıs'ın güneyi Covid-19'a karşı içerisinde sokağa çıkma yasağı da bulunan bir dizi sıkı tedbir aldı.
Buna göre 5-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Kategori B tedbirleri şu şekilde:
- Evlerde en fazla on kişi bulunabilecek.
- On kişinin üzerindeki misafirlikler yasaklandı
- Gece 23.00- Sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı.
- Kiliselerde en fazla 75 kişi ile ayin yapılabilecek
- Spor şampiyonalarının seyircisiz yapılacak.
- Oyun alanları iç mekanda 50, dış mekanda 150 kişiye kadar olacak şekilde düzenlenmeli
- Doğum günü partileri en fazla 10 kişiye kadar yapılabilecek
- Spor salonlarında soyunma odalarının kullanılması yasaklandı.
5 Kasım -15 Ocak 2021 arasında geçerli olacak Kategori A tedbirler ise şu şekilde
- Sinema, tiyatrolar %50 kapasite ile çalışacak
- Maksimum 250 kişiyle konferans düzenlenebilir / kahve arası vermek yasak
- Süpermarketler, marketler, kasaplarda belirli saatlerde sadece 65 yaş üstü ve engellilere açık olacak
- Açık ve kapalı alanlarda 12 yaş ve üstüne maske kullanım zorunluluğu getirildi
- Düğün tebriği, kokteyl, vaftiz gibi etkinlikler yasak. Yemek şeklinde olabilir, maksimum 150 kişi ile ve her masada en fazla 6 kişi olacak şekilde
Kategori C tedbirleri ve Limasol için 5-16 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak:
- 18 yaş altı için grup spor ve sosyal aktiviteler yasaklandı (futbol,dans,yüzme, dövüş,tiyatro, koro gibi)
- Limasol ve Baf'taki takımların 18 yaş altı sporcularının maçları yasak. Eğer Limasol veya Baf'tan bir takımın Lefkoşa’dan bir takımla maçı varsa, bu maç tedbirler sonrası bir tarihe ertelenecek
- Tüm açık ve kapalı oyun alanları kapalı olacak
- Tüm spor salonları kapalı
Çalışanlarla ilgili bazı düzenlemeler:
- Mümkün olan durumlarda evden çalışma, özellikle risk grubundaki kişiler için
- Vardiya usulü çalışmaya geçilmesi
- Araya çıkışların farklı saatlerde olması
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