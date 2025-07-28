Güneyde sıcak çarpması nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kıbrıs’ın güneyinde 4 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde 4 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, ada genelinde son günlerde oldukça yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yaşları 61 ile 89 arasında değişen 4 kişinin sıcaktan ciddi şekilde etkilendiğini, birinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu yazdı.
Haberde, sıcak çarpmasını önlemek için alınabilecek tedbirlere yer verilirken, hava sıcaklığının yarından itibaren kademeli şekilde azalacağı belirtildi.
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