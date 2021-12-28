Güneyde istihdamlar için mülakatlar başladı

Türk-Sen ile Sek ortaklığıyla güneye işçi göndermek üzere hazırlanan projenin ilk mülakatları bugün ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde yapılıyor.

Sadece turizm sektöründe çalışmak isteyen kişiler için, güneydeki işverenler tarafından yapılan mülakatlara toplamda 130 kişi katılacak.

Saat 9.00'da başlayan ve pandemi kuralları gereğince her iki saatte bir 15'er kişilik gruplar halinde kabul edilen kişilerin görüşmeleri bugün 17.00'ye kadar devam edecek. Mülakatlar yarın da sürecek.

Fotoğraf: Derya Ulubatlı

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