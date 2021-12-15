 “8 bin Kıbrıslı Türk’e güneyde iş imkânı”

Türk-Sen, Kıbrıslı Türklere adanın güneyinde “sendikalı istihdam sağlamak amacıyla SEK ile işbirliği yaptığını” duyurdu. 8 bin civarındaki istihdam için yarından itibaren başvuru kabul edeceğini açıklayan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı düzenlediği basın toplantısında detayları açıkladı.

SEK işçi Federasyonu ile çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Bıçaklı, başta turizm olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere ilk etapta güneyde çalışmak isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan 8 bin Kıbrıslı Türk’e yardım için harekete geçtiklerini belirtti.

Bu sektörlerde çalışmak isteyenlerin yarından itibaren şahsen kimlikleriyle birlikte TÜRK-SEN’e müracaat etmesi gerektiğini kaydetti.

Verilecek olan detaylı şahsi bilgilerle alınacak olan tüm kayıtların oluşturulmasıyla sosyal medyadan müracaat sıra numaraları ile kişilerin çağrılacağını anlattı.

Müracaat sayısını 40’ar , 50’şer kişilik liste gruplarıyla SEK’e gönderileceğini ve istediği sektöre yönlendirileceğini anlatan Bıçaklı, “Devlet yapamadı, insanlarımız göç etmesin diye biz yaptık. Derdimiz ülke insanına katkı kıymaktır. Güneyde çalışmak isteyenler yarından itibaren TÜRK-SEN’e müracaat etsin” dedi.

“Çok talep olacak, patlama yaşanacak”

Bıçaklı, güneyde çalışmaya, ‘çocuğuna ekmek götürmek, geçinmek adına’ çok fazla talep aldıklarını da ifade etti.

Söz konusu projeye çok fazla talep olacağı, ‘patlama yaşanacağı’ öngörüsünü de paylaşan Bıçaklı, “Herkesin derdi seçimdir ama bizim derdimiz vatandaşa nasıl yardımcı oluruzdur” şeklinde konuştu.

Detay verdi, eleştirileri yorumladı: “Kimse milliyetçiliğe sığınıp kahramanlık yapmasın”

“Bizi buna muhtaç ettiler, güneyde sizi ezecekler” şeklindeki milliyetçi bazı yorumları da değerlendiren Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Biz bu çalışanları SEK’e yönlendirecğiz, oraya üye olacaklar ve SEK’in yönlendirmesiyle iş başı yapacaklar. Güney AB ülkesidir ve sendikalaşma çok yaygındır bu nedenle orada çalışma hayatı esir hayatı değil. Sendika temsilcileri sürekli olarak sektörde denetim yapmaktadır. Herhangi bir işçinin sıkıntısı olduğu zaman hemen devreye girilecektir. SEK ile günlük temaslarımızın olması için günlük temaslarımız sürecek. Milliyetçiliğin tanımı nedir diye bakarsak, Milliyetçilik rüşvet yemek, hırsızlık yapmak, halkını maffetmek, halkı açlığa itmekse ben milliyetçi değilim. Halkına her konuda katkı koyan isanlardır milliyetçi. Kimse bize Milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın.” dedi.

“Bu ülkenin Başbakanı bir yıl önce nerede ölmüştü? Bu soruyu bize milliyetçi geçinenler yanıtlasın. Kendini milliyetçi olarak gören bazı kahramanlar nerde tedavi gördü veya görüyor söylesinler.” diyen Bıçaklı, güneyde 2 bin kişi çalıştığına vurgu yaptı.

“Bu insanları günye gitmeye mecbur edenler utansın, ben değil” diyen Bıçaklı, yardım isteyen vatandaşlar için uğraştığını anlattı.

Bıçaklı, “Kimse milliyetçiliğe sığınıp kahramanlık yapmasın” şeklinde konuştu.

%65, 70 turizm sektörüne

Ağırlıklı olarak turizm sektöründe iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Bıçaklı, %65, 70 oranında bu sektöre çalışan alınacağını belirtti.

Yabancı dil sorunu...

Yabancı dil sorunu yaşayacak olan vatandaşlarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatan Bıçaklı, “SEK’te 3 dil bilenler var, gerekirse biz de kuzeyden bi kişiyi SEK’in kadrosuna ilave edip vatandaşa yardımcı olacağız Bunun sorun yaratmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Maaş “yapılacak olan iş ve kalifiyye göre”

Maaş konusunda bilgi vermekten kaçınan Bıçaklı, “Yapılacak olan iş ve kalifiyye göre bu durum çok değişken, bu nednele rakam vermem doğru olmaz ama bilindiği üzere güneyde asgari ücret aylık 900 Euro. Düz işçi ile bir ustanın alacağı maaş elbette ki aynı olmaz.”

Güneyde çalışmaya talep arttığı ifade edilmişti…

Geçiminin güneyde çalışarak kazanan bazı emekçiler ve Kermiya / Ay Demet geçiş noktasındaki bazı sigortacıların “güneyde çalışmaya talep çok arttı ve artmaya da devam edecek” söylemleri, geçtiğimiz gün YENİDÜZEN’in manşetine yansımıştı.

Güneyde çalışmaya talep arttığı ifade edilmişti…

Geçiminin güneyde çalışarak kazanan bazı emekçiler ve Kermiya / Ay Demet geçiş noktasındaki bazı sigortacıların “güneyde çalışmaya talep çok arttı ve artmaya da devam edecek” söylemleri, geçtiğimiz gün YENİDÜZEN’in manşetine yansımıştı.