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Güneyde işletmelerin yüzde 95,1'i küçük ölçekli

Güneyde işletmelerin yüzde 95,1'i küçük ölçekli

Kıbrıs'ın güneyindeki işletmelerin yüzde 95,1’inin küçük ölçekli olduğu ve yalnızca yüzde 0,1’inin büyük ölçekli işletme olduğu bildirildi.

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Kıbrıs'ın güneyindeki işletmelerin yüzde 95,1’inin küçük ölçekli olduğu ve yalnızca yüzde 0,1’inin büyük ölçekli işletme olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, işletmelerle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında adanın güneyinde, 1-9 çalışanı bulunan 103 bin 836 “çok küçük işletme”, 10-49 çalışanı bulunan 4 bin 550 “küçük işletme”, 50-249 çalışanı bulunan “orta büyüklükte işletme” ve 250’den fazla çalışanı bulunan 120 “büyük işletme” olduğunu yazdı.

Haberde, en fazla işletmenin toptan/perakende ticaret sektörü ile motorlu taşıt tamiratı alanında olduğu belirtildi.

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