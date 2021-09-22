Güneyde elektrik faturalarında yüzde 10’luk indirim

Kıbrıs’ın güneyinde tüketicilerin elektrik faturalarında, iki ay içinde yüzde 10’luk bir azalma göreceği belirtildi.



Alithia gazetesi, elektrik faturalarındaki indirim konusunun Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındığını yazdı.



Haberde ayrıca elektrik faturalarındaki yüzde 10’luk indirimin, Kıbrıs Elektrik İdaresi’ne (AİK) yönelik maliyetinin 24 milyon Euro olacağını da belirtti.



Habere göre ticari işletmelere yönelik indirim ise yüzde 6.8 oranında olacak.



Haravgi gazetesine göre, AKEL Milletvekili Kostas Kosta toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 10’luk indirimin geçici bir çözüm olduğunu ve sorunu çözmediğini ifade etti.

Kosta konuşmasında sorunun nihai çözümüne yönelik önerilerden de söz etti.

