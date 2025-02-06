Güney'de ele geçirilen uyuşturucu miktarı

Kıbrıs’ın güneyinde 2024 yılında ve 2025 yılının ilk ayında uyuşturucu içeren bin 450’yi aşkın ürüne el konduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Narkotik Şube Polisinin verilerine dayanarak, 2024 yılında ve 2025’in ilk ayında, aralarında THC (tetrahidrokanabinol) içerikli jelibon ve bisküvilerin de bulunduğu, uyuşturucu madde içeren bin 450 ürüne el konulduğunu yazdı.

Gazete THC içerikli jelibon ve bisküvilerin toplam ağırlığını da 29 kilo olarak verdi.