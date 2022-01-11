Güneyde eğitim sendikalarına göre “okullar zor koşullar altında” yeniden açıldı

Kıbrıs’ın güneyinde eğitim sendikaları OELMEK ve POED'e göre “ortaokul ve ilkokullar zorluklarla” yeniden açıldı.

Hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle ilgili olarak önemli devamsızlıklar kaydedildi.

İki eğitim sendikasının başkanları, Costas Hadjisavvas ve Myria Vassiliou, bir dizi öğretmen ve idari personelin ya pozitif coronavirüs vakaları ya da yakın temaslı oldukları için evde kaldığını açıkladı.

Devlet televizyonu PIK’e konuşan sendika başkanları öğretmenlerin tamamının değiştirilmesinin mümkün olmadığını ve okul içi düzenlemelerin yapıldığını belirttiler.

Sendikalar, bakanlığın daha uygun bir şekilde hazırlanması gerektiğine dikkat çektiler ve pratik destek talebinde bulundular.