Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 32 yaşında, evinde ölü bulundu
Güneyde 2 ölüm, 133 yeni vaka

Güneyde 2 ölüm, 133 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 133 yeni vaka, 2 ölüm.

A+A-

Kıbrıs’ın güneyinde 30,333 test yapıldı, 133 yeni vakaya rastlandı. Biri 88 yaşında erkek, diğeri ise 54 yaşında bir kadın, toplam 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Bu haber toplam 484 defa okunmuştur