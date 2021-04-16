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Güneyde 1 ölüm, 677 yeni vaka

Güneyde 1 ölüm, 677 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde 69,068  test yapıldı, 677 yeni vaka tespit edildi. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

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Kıbrıs’ın güneyinde 69,068  test yapıldı, 677 yeni vaka tespit edildi. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

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