Güneyde 1 ölüm 142 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 56.668 PCR ve hızlı test sonucu 142 yeni vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 56.668 PCR ve hızlı test sonucu 142 yeni vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yüzde 0.2'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Ölümün, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 70 yaşında kadın olduğu açıklandı.
Hastanelerde 17'si entübe 41'inin durumu ağır olmak üzere 117 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 81,82 olduğunu belirtti.
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