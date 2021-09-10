COVID-19: 1 ölüm, 143 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.145 olup, 102'si yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.145 olup, 102'si yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.
41 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 19 kişi Mağusa, 4 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.145
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38
Yerel Vaka Sayısı: 102
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.564.524
Toplam Vaka Sayısı: 17.842
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.952
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1631
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 70
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2794
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4396
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.080