Güney çalışanların desteklenmesi konusunda ikinci ülke
Kıbrıs’ın güneyi, pandemi sürecinde çalışanların desteklenmesi konusunda AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.
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Kıbrıs’ın güneyi, pandemi sürecinde çalışanların desteklenmesi konusunda AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.
Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu Sosyal Koruma Komitesi’nin verilerine dayanarak, güneyin koronavirüs pandemisi süresince kamu desteği alan çalışan oranı açısından, AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını yazdı.
Gazete ilgili rapora dayanarak Kıbrıs’ın güneyinde çalışanların yüzde 33.4’nün destek aldığını belirtti.
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Etiketler : corona