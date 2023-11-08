Güney, 90 TL daha ucuz!

Serap ŞAHİN

Sıradan bir alışveriş sepetinin Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki fiyat farkını karşılaştıran YENİDÜZEN, Euro/TL farkına rağmen güneyin, kuzeyden daha ucuz olduğunu gözlemledi.

Sebze, meyve, et gibi temel tüketim maddelerinin market raflarındaki fiyatları karşılaştırıldığında; Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir markete giren tüketicinin cebinden toplam 3 bin 941 TL çıkarken, güneyde markete giren bir kişi aynı ürünlere 3,848 TL ödüyor.

Euro’ya rağmen güney, kuzeyden 90 TL daha ucuza geliyor.

Güneyde; patates, nescafe, salça, zeytinyağı, diş macunu, kuru fasulye ve et ürünleri daha uyguna raflarda yerini alırken, kuzeyde ise sebze ve meyve fiyatları çok daha uygun fiyata satılıyor.

Kuzeyde 3,941 TL, güneyde 3,848 TL

Sebze, meyve, et ürünleri, tavuk ürünleri ve bir evde tüketilen diğer ürünlerin fiyat derlemesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde markete giren bir kişinin cebinden toplam 3,941 TL çıkarken, güneyde markete giren bir kişi aynı ürünlere 3,848 TL ödüyor. Euro’ya rağmen güney, kuzeyden 90 TL daha ucuza geliyor.

Bazı ürünler arasındaki uçurum farkı var!

Güneyde uygun olan market ürünleri arasında patates, nescafe, salça, zeytinyağı, diş macunu ve kuru fasulye gibi ürünler yer aldı. Buna göre; Kuzeyde 36 TL olan patates, güneyde 33 TL, kuzeyde 319 TL olan nescafe, güneyde 175 TL, kuzeyde 93 TL olan domates salçası güneyde 61 TL, kuzeyde 479 TL olan zeytinyağı güneyde 306 TL, kuru fasulye ise kuzeyde 119 TL iken, güneyde 92 TL’ye, diş macunu kuzeyde 125, güneyde 92 TL’ye tüketiciye ulaşıyor.

Güneyde sebze ve meyveler 2 katı…

Marketlerdeki sebze reyonunda ise hemen hemen tüm ürünlerde kuzeydeki fiyatlar daha düşük. Bazı meyve sebze fiyatlarındaki fark ise ikiye katlanıyor.

Kuzeyde 10 TL’ye satılan salatalık, güneyde 23 TL’ye, kuzeyde 47 TL olan domates güneyde 70 TL, kuzeyde 20 TL olan soğan, güneyde 45 TL, kuzeyde 13 TL’ye satılan marul ise güneyde şok bir fiyata 59 TL’ye satılıyor.

Ette güney, tavukta kuzey daha uygun

Güneyde kuzu pirzola 337 TL’ye satılırken, kuzeyde 123 TL farkla 460 TL’ye satılıyor. Kıymada güney kuzeye göre 144 TL daha uygun fiyatla 276 TL’ye tüketiciye ulaşırken, kuzeyde 1 kilo kıyma almak isteyen biri 420 TL ödüyor.

Tavuk, güneyde 116 TL’ye tüketiciye ulaşırken, kuzeyde bu rakam 24 TL daha uygun olarak kilosu 92 TL’ye tüketiciye ulaşıyor.