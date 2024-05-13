“Günah keçisi kasaplar değil”

Devrim DEMİR

‘Et’ fiyatları ülkede gündem olmaya devam ederken, Kasaplar Birliği de sessizliğini bozdu. YENİDÜZEN’e konuşan Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, yurttaşın ete erişiminin sebebini kasaplara mal ettiklerini ifade ederek, “Pahalılığın sebebini kasaplara kestiler” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, kuzu etinin taban fiyatının 550 TL olması ve vatandaşın ete erişimde sıkıntı yaşamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güney’den et alışverişi yapmanın farkı yüzde 100’e ulaştı" dedi.

Şenkaya da, son durumu özetleyerek, narhın bu hali ile uygulanabilir olmadığını, Başbakan’ın iyi niyetli girişimlerine rağmen bazı bakanların sorunları görmezden geldiğini söyledi.

“Güney’e giden müşteri geri dönmedi”

Hayvan üreticilerinin bir kısmının kasaplara yönelik son zamanlarda ciddi ve ağır suçlamalar getirdiğini ve buna kayıtsız kalmayacaklarını ifade eden Şenkaya, bir fiyat belirlendiğini bu fiyatın bir ay gibi bir süre denendiğini ancak aradaki makasın çok büyük olduğu için güneye giden müşterinin geri dönmediğini söyledi. Bir aylık bir süre zarfında ada genelinde tüketilen et miktarının 11 bin 700 kilogram olduğunu kaydeden Şenkaya, “Vatandaş artık birçok ihtiyacını güneyden alıyor bunun cezası da kasaplara da kesildi” dedi.

Her geçen gün zararın büyüdüğünü ifade eden Şenkaya, ödeneceği söylenen hayvan başına primlerin "hala daha raporlanıp Maliye Bakanlığına gitmediğini" kaydetti.

Narh kararını mahkemeye taşıyacaklar

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, narh” kararının uygulanabilir olmadığını ifade ederek, eylem başlatma kararı aldıklarını belirterek, “maliyetleri dikkate almayan ve devamında ısrar edilen narh kararının mahkemeye götürülmesi için de karar ürettik” dedi.

Şenkaya, birlik olarak 9 Mayıs tarihinde toplantı yaptıklarını birçok karar onayladıklarını, bu kararlar içinde kontrollü bir şekilde karkas veya canlı hayvan ithalatının yapılabilmesi için girişimlerin yoğunlaştırılmasını tartışarak, onayladıklarını da kaydetti.

Tulga: Kulak numaraları ile kesilen hayvan miktarı örtüşmüyor

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Veteriner Dairesi'ne ait bazı belgeleri göstererek, mandıralardan resmi yollarla alınıp kesilen hayvanların kulak numaraları ile kesilen hayvanların örtüşmediğini iddia etti, prim ödemelerinde sorunlar yaşanmaya devam edeceğini söyledi. Tulga, Tarım Bakanı’nın sorunları bildiği halde görmezlikten gelmeye devam ettiğini savundu, iyi niyetli tüm açılımlara rağmen oyun oynandığını öne sürdü.

"Halkımız et alamaz ve satamaz duruma getirildi"

Kasapların maliyetlerinin bu süreçte görmezden gelindiğini söyleyen Tulga, kuzu etinin taban fiyatının 550 TL belirlenmesi üzerine et satamayan hale gelen bir esnaf grubu olduğunu ifade ederek, “Halkımız et alamaz ve satamaz duruma getirildi” dedi.

Kasaplar Birliği’nin yasal çerçevede bambaşka bir birliğe dönüşeceğini söyleyen Tulga, gıda ürünlerine de narh uygulanması gerektiğini belirtti. Gıda emtialarında da fiyatların belirlenebileceğini söyleyen Tulga, asgari ücretlilerin alım gücünün bittiği bu dönemde, gücü olmayan esnafı koruyarak, fiyatların batırılmadan ucuzlatılması gerektiğini kaydetti.

“Kaçakçılık üzerinden vurgun yapılıyor”

Kasaplara ciddi bir suç olduğunu ifade eden Tulga, kasaplar içinde de hayvan üreticiliği ile uğraşanların olduğunu söyledi. Kuzey ve güney arasında et fiyat farkının çok büyük olduğuna dikkati çeken Hürrem Tulga, “kaçakçılık üzerinden ciddi bir vurgun yapılıyor. Hayvan ve et kaçakçılığı uyuşturucu ticaretine eş değer ve bazı kesimler bu işten ciddi bir rant sağlamaya çalışıyor. Haklı olarak bir kesim hayvan üreticisi de ithal olayına güvenmediği için duruma sıcak bakmıyor “dedi.