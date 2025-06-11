Gümrük harçları artırılıyor

2006 yılından beri yürürlükte olan "Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasası”ndaki güncelliğini yitirmiş harç, ücret ve lisansların yeniden düzenlenmesi amacıyla yasada değişikliğe gidiliyor.

Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi. Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yazılı olarak yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na iletilmesi istendi.

Yeni tasarının genel gerekçesinde, Cumhuriyeti Meclisi'nin 30 Ocak 2006 tarihli birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen "Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasası"yla düzenlenen harçlar, ücretler, lisansların güncellendiği; yasanın ülkeye giren ve çıkan eşya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlediği kaydedildi.

Bu kuralların, dış ticaretin düzenlenmesini, ithal ve ihraç edilen malların gümrükte denetlenmesini ve gümrük ile istihsal vergilerinin düzenli şekilde tahsil edilmesini sağladığı ifade edilen genel gerekçede, yasanın günümüz ekonomik koşullarına ve artan ithalat hacmine göre güncellenmemiş olmasının, verilen miktarların Yeni Türk Lirası olarak kalmasının ve çok düşük miktarların uygulanmasının çeşitli sorunlar yarattığı; cezaların düşüklüğünün de caydırıcılığını yitirdiği belirtildi.

Gümrükleme işlemlerini yasalara uygun olarak yürüten ithalatçılar ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı ifade edilen tasarının genel gerekçesinde, bu nedenle yasadaki güncelliğini yitiren harç, ücret ve lisansların değişiklik tasarısıyla yeniden belirlendiği ifade edildi.