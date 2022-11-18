“Gümrüğe beyan edilmemiş 571,5 kilogram et bulundu”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bugün Metehan Kara Giriş Kapısında denetimler yaptığı bildirildi.

Denetimler kapsamında güneyden kuzeye geçiş yapan araçlarda polis tarafından yapılan aramalarda A.K.’nin (E-41) kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 571,5 kilogram ağırlığında büyük baş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı.

A.K.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.